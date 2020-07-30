州檢察官說：無一個正常人會認為這是OK的嗎？



（本報綜述）60多天的示威，已令波特蘭一向莊嚴的聯邦法院大樓和聯邦司法中心變得慘不忍睹。俄勒岡州檢察官比利．威廉姆斯（Billy Williams）上周說，我們需要有人領導，才能制止這種持續不斷的暴力行為。

因為特朗普派出聯邦執法人員來波特蘭，聲稱要保護這兩座聯邦財物，每晚向示威者施放催淚氣體，甚至「任意」拘捕示威人士，他們的行動引來更多對此不滿的示威者，令到每晚的波特蘭市中心徹夜難眠。就連市長都要到示威現場，希望能緩和示威者的情緒，但似乎不力，但卻上了全美新聞的頭條，一夜「成名」。

上周媒體獲准進入聯邦法院內，只見大樓外與圍欄之間，到處都是示威者投擲的雜物，就如垃圾堆一樣，其中有燃燒過的大型煙火、玻璃瓶、一袋袋的糞便、磚頭、汽油彈燃燒後的瓶罐、催淚氣體罐和其它雜物。

法院內仍有催淚氣體的氣味，對在內工作的員工造成影響。州檢察官威廉姆斯說：無一個正常人會認為這是OK的嗎？

俄勒岡州首席助理檢察官斯科特．阿斯帕格（Scott Asphaug）指：「這座建築物原來是代表正義，已被波特蘭發生的社會和種族正義的重要聲音所掩蓋，但目前我們卻在談論是暴亂。而暴亂又淹沒了真正需要被聽到的聲音，這真令人心碎。

州檢察官威廉姆斯表示，這些示威者正在騎劫這歷史時刻。成千上萬的和平示威者和組織都在要求改革，而這是歷史上可能可實現的時刻，但卻被這些暴力行動阻擋。威廉姆斯認為：「這些只是無意識的暴力，並且已經被政治化，這就是為何暴力得以繼續的原因。

他指責派出聯邦人員來保護聯邦財產是將事情政治，他又批評非裔市議員哈迪斯蒂早前指警察放火嫁禍示威者的說法，直指這些指摘竟是來自市政廳，實屬荒謬，並說這絕對不能說是領導！

威廉姆斯再指出，持續的示威活動和夜間的暴力不是「深宵示威」，這是犯罪活動，兩者是有區別的！他希望每個人都分清楚誰在示威和他們在做什麼。他說：「無論您是機會主義者，煽動者還是無政府主義者，都要講實話。」

威廉姆斯繼續指摘那些無政府主義者，說：這是聯邦法院，人們可以在此透過民事方式解決爭端。這就是這座建築物的本質，而他們卻想要摧毀它。

威廉姆斯沮喪地說：「看看周圍，你覺得還可以嗎？有道理嗎？我希望你的答案是「不是」。波特蘭現正在失去它的靈魂。」