州教育部放寬學校重開指引 波特蘭小學生有望4月1日開學
（本報綜述）繼州長在上周簽署學校重開的命令後，州教育部和衛生部在今天（15日）公佈新一輪的學校重開指引。
州教育部表示，在新的《預備學校，安全學習指南》中，已清楚指出，混合或面授教學是幼稚園至12年級的公立學校應該遵循的主要教學模式。 但亦要求學校繼續為學生提供遠程學習的選擇。
指引中最大的改變是取消了之前所訂學生每周接觸的人數不得超過100人。教育界人士一直指這數目的限制令重開高中有困難。
至於對每名學生在課室內必須有35平方呎空間的規定，維持不變；上周衛生局曾表示考慮將空間減到9平方呎。
上周五州長簽發的命令，要求俄勒岡州所有公立學校，在3月29日前向幼稚園至5年級的學生，和在4月19日前向6至12年級學生，提供全時間或半時間的面授形式教學。
在這份新的指引內還要求，位於確診個案在每10萬人少過200宗，及陽性檢測率在10%或以下的縣內的學校，必須要提供全面面授教學或混合教學。如確診個案升到每10萬人有350宗或以上及陽性檢測率超過10%，學校就可能要限制小學生的面授教學。
除此之外，教育部表示，學區可選擇全面恢復遠程學習模式，但只適用於僅為減輕學校內的新冠病毒傳播情況。
在3月份的首個星期，全州已有接近15萬名幼稚園到12年級的學生每周返回學校上課至少兩個小時，這數字幾乎是12月份的三倍。當時布朗州長宣佈州政府減少參與重開學校的決策。
在剛過去的週末，波特蘭公立學校宣布已與教師工會達成臨時協議。如果工會成員和學校董事局通果過該協議，小學生將由4月1日正式分批回校上學。首批回校的是幼兒班至一年級學生，二至五年級學生將在4月5日回校；而6 至12年級學生將在4月19日回校。
目前學區僅向有需求的學生提供面對面學習。截至三月的第一個星期，波特蘭公立學校已有近1300名學生與老師定期見面。
在周日，有來自多家學校的家長們在Willamette 公園聚集，為失去了一年的學校上課時刻，並要求學生可每星期有五天回校上課。有家長表示，他們已準備好，趁今個學年還剩下四分之一時間，讓學生立即回校上課！
但有學生表示，精神上仍未準備好回校，並指出已習慣了在家遠程上課的模式。