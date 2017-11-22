州政府考慮向首次置業人士提供省錢計劃

（本報綜述）有州立法人員在州議會中建意向首次置業人士提供優惠，讓他們在10年內可省下高達五萬元。

州立法人員的計劃，是向在過去三年內未曾擁有物業的州民，在他們儲蓄準備用作置業用的金錢，最高金額五萬元連利息，在十年內獲豁免繳付州的利得稅。這金錢可用作支付頭款。

州議會的福利房屋委員會計劃將這建議在明年二月的州議會中提出。

本州的房屋銷售情況一直火紅，但買家中屬首次置業的人士數字卻已不斷下降。根據國家地產經紀協會的資料，在2009年，首次置業的人士佔買家的44%，但這數字在去年，已跌至28.8%。

根據分析，推出這項新計劃後，估計州政府會在五年時間內損失近400萬元的稅收。但首次置業的個案將大大提升，而結果將增加本州的經濟效益，包括增加在建築業的工作剛位，而令本州的稅收有所增加。

研究報告指，新計劃一推出，估計有超過3,200名州民會立即開設儲蓄賬戶，及在計劃推行的頭五年時間，最少有161這類買家會選購新建的房屋。而州政府將可預計，每一元的投資可為政府獲得1.26元的回報。

不讚成這計劃的人士表示，這將為有錢人利用作為避稅的方式之一。州政策部主管Chuck 甚至將這計劃稱為「有錢人家的頭款資助計劃」，並指出這將會是一個稅務漏洞，讓富人利用這避稅計劃為子女購房。Chuck亦指，本州的529大學儲蓄計劃與此實有異曲同工的效果，同是有利於富人的。