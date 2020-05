州政府撥款850萬元幫助有需要人士付房租

(本報綜述)俄勒岡州政府為了在新冠抗疫期間失掉工作而無力付房租的州民,撥出850萬元協助他們支付房租。這筆撥款來自聯邦政府的新冠疫情經濟援助金,州政府已授權本州18個機構協助發放援助金。

在新冠疫情下,政府為了保護無力付租金的人士免被房東趕走,立例允許租客可延至疫情完結才付清租金。這情況也令租客極為擔心,因為到時可能房東會要求他們一次過付清先前的欠租。今次這個租金援助就是要確保本州不會出現租客大規模被驅逐的場面。

負責監管這項租金援助項目的州房屋社區服務公共事務總監Kenny LaPoint 說:我們要確保那些失業或被減工時的州民不會因此而失去住房的能力。

負責發放援助金的機構將於日內接受租客的申請,目前仍在商討有關發放援助金的方式及那些租客可獲優先處理。其中獲最多撥款(160萬元)的麥魯瑪縣福利部表示,他們將會公平地和有效地分發這筆撥款。

州政府特別為了本州的農民撥出45.6萬元,透過全州的非營利機構The Oregon Human Development Corporation 向農民發放租金援助,他們的聯絡電話:855-215-6158。

雖然每個縣有不同的要求,但州政府發出的指引如下:

申請資格:

申請人的收入必需是該地區收入中位數的50%,但經濟因疫情受到重大影響的民眾將獲優先處理。申請者必須能示收入損失證明。

如何支付援助金:

援助金原意是協助租客支付積壓下來的欠租,所以獲批的援助金額將直接由政府付給房東。

申請辦法:

申請人應向當地的負責機構先打電話或到他們的網站了解申請的詳情。不同地區的負責機構如下:

Jackson縣: ACCESS, Inc., 541-779-6691

華盛頓縣: Community Action, 503-648-6646

Lane 縣:Lane County Human Services Commission, 541-682-3798

Hood River、Wasco 、 Sherman縣:Mid-Columbia Community Action Council, 541-298-5131

Umatilla、Morrow、Gilliam、Wheeler縣:Community Action Program of East Central Oregon, 1-800-752-1139

Polk 、Marion縣:Mid-Willamette Valley Community Action Agency, 503-585-6232

Clatsop、 Columbia、Tillamook縣:Community Action Team, Inc., 503-397-3511

麥魯瑪縣:Multnomah County Department of Human Services, 503-988-7453

Wallowa、Union、Baker 、Grant縣:Community Connection of Northeast Oregon, 541-963-3186

Jefferson、Deschutes、Crook縣:Neighborhood Impact, 541-548-2380

Clackamas縣:Clackamas County Social Services Department, 503-655-8640

Harney 、Malheur縣:Community in Action, 541-889-1060

Lincoln、Benton、 Linn縣:Community Service Consortium, 541-752-1010

Klamath、Lake縣:Klamath/Lake Community Action Services, 541-882-3500

Coos 、Curry縣:Oregon Coast Community Action, 541-435-7080

Josephine 、Douglas縣:United Community Action Network, 541-672-5392

Yamhill縣:Yamhill Community Action Partnership, 503-472-0457