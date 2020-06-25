州政府撥款7,000萬美元作為租金和能源援助



（本報訊）州政府日前宣布，從州房屋和社區服務中撥出5,500萬美元作為租金援助，及1,500萬美元作為能源補助，政府希望這筆總數為7,000萬美元的撥款，能為受到疫情影響的州民解困。

凡在新冠大流行期間，沒能力交房租，同時收入低於區內中等收入80%的州民就能受惠。

早在六月，州立法會已緊急批出9,500萬美元予州房屋和社區服務，州長指出這次的租金援助將可紓援那些因在疫情下失去了工作，因而沒能力交租的人士。援助金將透過全州的Community Action Agencies(CAAs）發放。

至於1,500萬美元的能源補助，州民如沒能力支付，如：電費、天然氣費、暖氣燃料費、污水費、垃圾費等能源費用，可撥打211查詢當地辦理申請的機構。

以下為三縣的有關資料：

麥魯瑪縣 （Multnomah County)

查詢：電話：211；

網頁：www.multco.us/dchs

獲分配金額：租金援助：1,007.5萬美元 能源補助：256萬美元

華盛頓縣 （Washington County)

查詢：電話：503-615-0770；

網頁：www.caowash.org

獲分配金額：租金援助：470.2萬美元 能源補助：149.7萬美元

卡加瑪士縣 （Clackamas County)

查詢：電話：503-655-8575；

網頁：www.clackamas.us/socialservices

獲分配金額：租金援助：280.9萬美元 能源補助：102.6萬美元

民眾也可以到211info.org 查閱更多的援助信息。