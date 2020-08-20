州政府向財困州民每人發500元 先到先得　宜立即申請

俄勒岡州議會在7月通過一項3,500萬元的援助法案，預計本州有7萬人受惠，受新冠疫情影響而出現財務困難的州民均可申請，特別是那些在等待失業金的人士。

據了解，自新冠疫情開始本州有超過50萬名州名申請了失業金，但因為申請個案太多，至今仍有不少個案在處理中，這表示有很多失業人士未能領到失業金。今次州政府發放的是一次性的500元援助金。

本州的參議院議長Peter Courtney 表示，500元肯定不能解決大部份的問題，但最少能幫助一個家庭暫時解決在食物、托兒或一些突發的維修等。

這項援助計劃的資金是來自聯邦政府的，申請人必需符合以下資格：

－18歲或以上，居住在俄勒岡州的人士；

－有身份證明和居住證明；

－間接或直接受州長頒佈的居家令影響，導致出現經濟困難；

－疫情前，稅前收入在$4,000或以下，在新冠疫情影響下，收入下降；

－未有收到應收的失業金。

如正在按期收到失業金的人士則不符合條件。

要了解更多詳請，請查閱網站：emergencychecks.oregon.gov，在網頁內點擊Chinese 即到中文網頁。

今次州政府只授權10家銀行協助民眾申請和派發援助金，目的是要確保同一人不能申請多次。他們包括：

Central Willamette Credit Union

Clackamas Federal Credit Union

Columbia Bank

InRoads Credit Union

Old West Federal Credit Union

OnPoint Community Credit Union

Oregon Community Credit Union

Rogue Credit Union

SELCO Community Credit Union

Umpqua Bank

現已開始接受申請，民眾可到網上填妥表格，打印出來再到上述一家銀行簽名和證明身份，如符合資格的，銀行馬上就能給你500大元。先到先得，預計很快就會派完3,500萬元，所以合資格人士應馬上申請。