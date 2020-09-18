州政府向全州小企和托兒服務發放口罩和手套 請按以下連結　立即申請



（本報訊）布朗州長周三宣佈向全州小企和托兒服務的供應機構派發防疫口罩和手套。

州長表示，政府夥拍俄勒岡州緊急事務委員會，從聯邦的新冠疫情援助金撥出1,000萬元，購買防護物資，讓商家們能在疫情期間，安全營運，並希望有助早日能回復正常。布朗州長指出，在疫情期間，小型企業受到的打擊是最大的，州政府藉此向他們提供幫助，免費派發所需的防護物資。

合資格申請的小企，公司員工必須少於50人，是俄勒岡州註冊公司，營運地點在本州。填寫申請時必需要提供僱主身份號碼（EIN），不能接受只有郵箱號碼的公司。

0-9名員工的公司，可獲100個口罩和2盒各100對的手套；

10-25名員工的公司，可獲300個口罩和4盒各100對的手套；

26-50名員工的公司，可獲500個口罩和8盒各100對的手套。

州的行政服務部在接獲申請後，將負責分發工作。

除此之外，州長亦特別從聯邦的教育緊急援助金中撥出130萬元，讓州幼兒學習部（Early Learning Division ELD）向本州的認證托兒服務所提供口罩、手套、消毒紙巾…等物資。州長說，自今年3月起，托兒服務所一直在緊急的情況下為大家提供服務，在背後支持著商企和家庭，而他們需要遵守的安全健康指引亦較多。托兒服務所獲得的保護物資，可讓機構在繼續提供服務的同時，亦能照顧到幼兒、家長和職員的安全。所有經 ELD批準營運的托兒服務均有資格申請，申請時必需提交牌照號碼。

無論是小企或是托兒服務，可到https://supplyconnector.org/states/oregon/free-ppe/直接提交申請。