州撥2千萬元援助因疫情影響供不起屋的人士





（本報訊）俄勒岡州穩定房屋產權計劃（OHSI）宣佈啟動按揭貸款減免計劃，以幫助因疫情遇到經濟困難，無力供屋的屋主，避免他們面臨失去房屋的風險。該計劃直接向按揭貸款公司一次性支付屋主拖欠的按揭供款。

OHSI計劃是由俄勒岡州房屋和社區服務（OHCS）部代表俄勒岡州可負擔住屋援助公司管理的計劃，資金來自美國經濟部在大蕭條期間成立的重災區基金（HHF）。OHCS在得到本州參議員懷登（Wyden）和默克利（Merkley）參議員的倡導下成功拿到這些資金來幫助正陷於困難的州民。

OHCS的部門主管Perfecto表示，俄勒岡州的居民在同一時間內受到多重的打擊，協助屋主支付過期房屋供款，是一個能確保那些正面對多樣挑戰的家庭，穩定居所的方式。

Perfecto說：「該計劃為許多掙扎中的屋主們帶來希望。」

根據州勞工部的數字，在今年的9 月，本州共有16.5萬人失業，與一年前比較多出一倍。到現在，雖然失業率稍有下調，但仍有不少州民正處於困境中。

俄勒岡州穩定房屋產權計劃（OHSI）自2011起，已協助過16,000個家庭保存他們的住屋，至今這計劃已投資超過3億元來直接幫助俄勒岡州州民。

符合申請該計劃的資格包括：

－過期未付的按揭必需出現在2020年1月1日之後，欠款不能超過4萬元；

－經歷經濟困難，例如失業，收入減少，高醫療費用，殘疾，家庭死亡或離婚；

按揭供款＋房屋開支（地稅、屋險、管理費），不超過家庭月收入的45%；

－房屋必需是自住；

－所餘的按揭貸款不能超過491,050元；

－未有申請破產；

－目前收入不超過州收入的中位數標準的160%（1人家庭$87,040；2人家庭$99,520；3人家庭$111,840；4人家庭$124,320；5人家庭$134,240）。

申請時需要準備的文件包括：

－最近期的按揭月結單；

－最近期的地稅單；

－最近期的水電煤單；

－最近期的房屋保險單；

－管理費單；

－由政府發出附有照片的身份證明；

2019年的個人稅單；

－如按揭月結單上的姓名與身份證不同，則要附上姓名更改文件；

－銀行收屋的通知和文件；

－所有18歲以上家庭成員最近一個月的所有收入證明。

有需要的人士可到OHSI網站https://www.oregonhomeownerhelp.org/了解更詳細的資料。