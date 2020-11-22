州批給非裔州民的6,200萬元援助受法律挑戰 被指為不公平地按種族來提供援助



（本報綜述）繼早前一家伐木公司將俄勒岡州關懷基金（Oregon Cares Fund)告上法庭後，一家位於波特蘭市中心，由墨西哥裔擁有的咖啡店亦在周五向聯邦法院提告，指本州特別為黑人社區撥出的6,200萬元新冠援助金是不合乎憲法的，是歧視的。

首家針對這筆援助金而提出控訴的白人伐木公司也指，這筆基金是不合法地歧視他們。

在年中，州立法人員創建這項基金，希望藉此能糾正對黑人社區過去的歧視和缺乏接觸新冠援助計劃的途徑。

這個關懷基金截止11月初，已批出3,700萬元援助，已支付了超過7,000名黑人和約400家由黑人擁有的商企和非營利機構共2,700萬元。

在市中心的Revolucion 咖啡店店主Maria Garcia 表示，她已在今年春天關門三個月，在夏季重開，但到8月要再次關門。她投訴如果她是黑人，她就能拿到關懷基金的援助。

Maria Garcia透過律師指出，在新冠疫情期間，她的商店失去了顧客也失去了員工，也幾乎要被迫遷出店舖，但她仍然努力在爭扎求存，而只因為我的種族問題而被拒絕援助申請，這是不公平的。

代表Garcia 的律師是來自個人權益中心的，他們將以”過度的政府條例，違憲的州政府行為等理由，挑戰州政府，並對這基金申請禁制令。

當俄勒岡州立法院緊急委員會於7月批出這項援助基金時，有共和黨議員已質疑為什麼它不包括拉丁裔、美洲原住民和其他同樣在歷史中遭受到歧視的群體。立法院顧問辦公室當時就已提出警告說，這只為一個族裔而設的專用基金可能是違憲的。

在周五，律師指，“關愛基金”是一項“非法的專利項目”，不符合美國憲法所說的平等保護。

在首個個案中的被告，包括俄勒岡州行政服務部和一個非營利組織The Contingent，該組織是負責管理該基金的，他們認為該基金旨在糾正向黑人社區持續的歧視。

代表這兩被告的律師指出，俄勒岡州政府從聯邦獲得了13.9億元的新冠疫情援助金，但只有很少部份是分配給黑人社區的。這些聯邦資助往往是透過小型企業管理局（Small Business Administration）分發的，但該機構只向極少數的黑人企業批出貸款。律師又指出，政府在分配這13.9億元時，黑人社區已受到歧視，這個關愛基金只是要糾正這種不平衡。

The Contingent提議，如果在法庭上勝訴，他們將撥出20萬元來支付伐木公司可能會獲取到的援助。但伐木公司的律師說，法官應阻止該基金繼續基於種族來分配資金，因為這可能會對其他企業造成傷害。

法官伊默古特表示，她計劃下周才對禁制令作出裁決。