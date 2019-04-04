州立法會提新法案　允許一年級學生學習槍支安全

（本報綜述）州立法會人員向州政府提出801號題案，題案如過通過，本州所有一年級學生將可在學校學習有關槍支的安全。但這不會是必讀的課程，家長有權拒絕讓孩子上這課。

801顥題案的背後是Derek LeBlanc 議員，他是非營利機構兒童槍支安全教育基金會的主席，他一直希望能教育孩子們當接觸到槍支時要如何處理。他表示，這個主意是去年12月的一個周日，當他坐在咖啡店內想到的，當晚離他家不遠就有一名兒童被槍殺，這事促使他要大力推動這題案，確保他能協助極需要幫助的一群。

LeBlanc 議員指出，他提出這議案是希望能打開話匣子，讓擁槍或是不擁槍的人士一起討論，因為現時孩子們已經知道槍支的存在，而一年級學生是未有足夠人生經驗來作一出安全的決定。

題案建議，提供一堂30分鐘的課程，由老師或是執法人員或是緊急人員負責講學。其中不會使用真槍，只會教導孩子們當遇到槍支時應怎樣做；亦會講述電子遊戲中的暴力與現實生活中的暴力有甚麼分別。目的是教育兒童，與槍支引起的政治問題或是擁有槍支問題全無關系。

LeBlanc 議員已向本州、華州及加州超過15,000名兒童講述過有關的問題，並教導他們一些生存技能，包括停止、不要觸碰、走開、告訴成人等。

對此題案，讚成的家長表示對孩子能學習一些安全知識總比事發時要別人照顧他們的安全好。