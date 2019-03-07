州務卿理查德森遺體告別儀式州議會大廈舉行 中國駐舊金山總領館副總領事任發強前往吊唁

（本報記者俄廣才攝影報導）中國人民的老朋友、福建省榮譽公民、俄勒岡中國姐妹關係委員會創始成員、俄勒岡中國友好關係的先行者和促進者，俄勒岡州州務卿丹尼斯 理查德森先生於2月26日晚9時因病去世，享年69歲。

3月6日，州務卿丹尼斯 理查德森遺體告別儀式在州議會大廈大廳舉行。

理查德森的棺槨上覆蓋著美國國旗，遺像旁邊簇擁著白色鮮花，國民警衛隊兵士兩旁肅立。

中國駐舊金山總領館總領事王東華、福建省商會、俄勒岡中國理事會、駐舊金山總領館前教育參讚邵巍、俄勒岡華人聯合會，以及俄勒岡中國理事會執行主席藍進夫婦、萃勝工商會元老曹國財夫婦等機構及生前友好敬獻了花圈，天津進出口商會發來了唁電。

駐舊金山總領館副總領事任發強、領事孫佳等領館官員專程前往州府吊唁並參加葬禮，向其家屬表示親切慰問。俄勒岡僑界首領、代表及個人前往州府向州務卿理查德森做出最後告別。

任副總領事表示，獲悉理查德森州務卿並病逝的消息，中國駐舊金山總領館總領事王東華已經於27日上午向俄勒岡州政府和理查德森的家屬發去唁電，對理查德森州務卿的逝世表示深切哀悼，對其家屬表示誠摯地慰問。

任副總領事表示，理查德森是中國人民的老朋友，是俄勒岡中國姐妹關係委員會的創始成員。在擔任州議員與州務卿期間，曾多次率俄勒岡州議會商務代表團訪問中國，積極推動俄勒岡州與福建姐妹省以及天津市友好州市間的交流與合作，多年以來為促進中美兩國人民友及其地方合作所做出的不懈地努力和突出的貢獻。

任發強說，「今年是中美建交四十週年、俄勒岡福建姐妹省州友好關係三十五週年，俄勒岡天津姐妹州市關係建立五週年，俄勒岡與中國在各個領域裡的交流與合作都得到了持續深入地發展。

我們特別從舊金山趕來送我們的好朋友理查德森最後一程，來表達中國政府和中國人民對他的敬意。州務卿理查德森雖然離我們而去，但他的精神是永存的。」

俄勒岡中國理事會執行主席藍進表示，從2002年起，時任俄州眾議院議員的理查德森先生同俄勒岡中國姐妹州委員會一起，先後15次組織俄州議會商務代表團訪問中國，並且在俄勒岡接待了許多來自中國的代表團和中國友人。

據藍進主席介紹，2017年6月22日，理查德森州務卿曾專程前往舊金山出席中美基礎設施合作論壇並發表演講。他搭乘當天最早一班飛機由波特蘭趕到舊金山，上午出席活動後直奔機場，當天返回俄勒岡，其務實的工作作風可見一斑。

今年2月2日，已重病在身的理查德森曾在發給藍進主席的電郵中表示，「我們一起工作了十五年，曾經做了很多的工作，希望我們共同的努力能夠把俄勒岡州與中國之間的友好關係拉得更近。」

藍進表示，州務卿理查德森將畢生精力奉獻給了服務於大眾以及推動俄勒岡中國友好關係的事業，他的高尚品格不但獲得俄勒岡民眾的愛戴，福建省政府還授予其榮譽公民。

據了解，2017年11月，理查德森做為州務卿第一次率團訪問了中國天津、北京、大連、東台、灌雲、福州等城市，為促進俄勒岡州與中國友好關係深入持續發展繼續努力。這是他生前的最後一次訪問中國。