州務卿理查德森出席中美基礎設施合作論壇 推介本地綜合資源優勢 吸引中國企業投資俄州

（本報記者俄廣才報導）由中國駐舊金山總領事館主辦、中國企業投資貿易服務聯盟承辦的2017『中美基礎設施合作論壇』，於6月22日在舊金山菲爾蒙特酒店舉行。

論壇重點圍繞美國基礎設施市場新機遇、中美基礎設施合作的模式選擇、中資企業海外基建的優勢、中美基建企業共建「一帶一路」等熱點話題展開研討。

俄勒岡州務卿丹尼斯 理查德森應邀出席本屆論壇講話並發表講話。理查德森表示，2016年俄勒岡州與中國貿易額達79.8億美元，中國是俄勒岡州第一大貿易伙伴、第一大出口市場和第三大進口來源地。2016年，俄勒岡州對華出口比2015年增長了20.7%。2000年以來，中國企業對俄勒岡州累計投資超過2億美元。2014年，超過6萬名中國游客到訪俄勒岡，中國已成為俄勒岡州最重要的海外客源地之一，並且每年均以兩位數的速度增長。

理查德森認為，當前國際化的趨勢逐漸加強，美中是兩個重要世界強國之間應有密切的聯系，美中人文和貿易往來頻繁，這種趨勢將惠及全球。俄勒岡州雖然是一個小州，但它自然風光優美、空氣質量好，他希望中國游客在遊覽美國其他城市之後，最後一站選擇俄勒岡州，因為這裡沒有銷售稅，可以多帶點禮品回國饋贈親友。

理查德森指出，俄勒岡州是美國通往亞洲和中國的大門，該州與中國很多企業保持良好經貿關係，他希望中國企業協助俄勒岡州進行基礎設施建設，帶動當地的就業和發展。

駐舊金山總領館總領事羅林泉在致開幕詞時表示，舊金山總領館領區的5個州對華經貿合作十分緊密。2016年5州對華進出口額達2,012億美元，占全美對華貿易的35%。

羅林泉指出，「中美在基礎設施領域的合作有望成為中美經貿合作的新亮點」。特朗普政府承諾將推出一萬億美元的基礎設施建設項目。美國土木工程師協會估計，到2020年，美國將需投入多達3.6萬億美元來建造或更新基礎設施。要實現這些宏大願景，不僅需要美國本土企業力量，也需要國際合作。

羅林泉就今後務實推動領區各州與中國在基礎設施建設領域加強合作時建議，加強信息交流溝通；共同探討中美在基建領域合作的有效模式，推動中美之間、省州之間在合作模式的探討上取得突破；搭建基礎設施不同領域的務實對接平台，促進中美在基建合作方面取得實實在在的成果；共建「一帶一路」。

羅林泉表示「一帶一路」倡議源自中國但屬於世界。目前已有100多個國家和國際組織參與其中，中方願與美方一道，共同探討雙方在「一帶一路」沿線國家基礎設施建設方面的合作，更好地造福兩國和各國人民。

論壇期間，主辦方還搭設了企業和基建項目宣介對接台，雙方通過材料展示、項目推介、商務洽談等方式，加深了解，促成合作。

波特蘭港務局、加州交通運輸管理委員會、加州交通局、西雅圖港、灣區多個城市市長等60多位美方基礎設施管理人員和項目業主以及140多名中國基建相關企業、省市代表參加了本次論壇。（圖片由俄勒岡中國姐妹關係理事會Alice Yan Lee提供）