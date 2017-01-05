州務卿丹尼斯 理查德森宣誓就職 「盡最大努力服務於俄勒岡民眾」

2016年12月30日上午，俄勒岡州新任州務卿丹尼斯 理查德森就職典禮在州府眾議院議會大廳隆重舉行，各界嘉賓700餘人參加。這是自1985年之後的三十多年以來，首位擔任俄勒岡州務卿的共和黨人。

中國駐舊金山總領館副總領事任發強、副領事金瑋，俄勒岡中國姐妹關係理事會執行主席藍進、理事馬勤等應邀出席宣誓儀式，向中國人民的老朋友理查德森致以最誠摯的祝賀。

丹尼斯 理查德森在就職演講中表示，雖然作為共和黨人當選為新一任州務卿，但他將秉持「非黨派」的執政方針，對共和黨與民主黨一視同仁，創建更加透明的政府工作機制。希望下屬機構特別是商業廳等，能夠更好地發揮作用，推進俄勒岡州的經濟發展，努力地為全州人民服務。

州務卿理查德森在接受本報採訪時表示，推動俄州經濟發展、增加就業率將是其工作的重點。

理查德森說：「作為州務卿，其中一部分的職責是在促進俄勒岡商企運營，具體來說是提升各公司的商業利益。我希望能夠參與並積極促進俄勒岡州與中國的經貿交流，這將有助於俄勒岡州與中國的經濟發展，鞏固良好的雙邊合作。任職期間，我希望可以代表俄勒岡州出訪中國。」

在回答2017年度將如何開展對華貿易往來時理查德森表示，就明年如何開展對華貿易，我需要與州長辦公室、農業廳、和商業廳等部門仔細協調。雖然目前還沒有一個明確的方案，但比起過去，我會更加努力推動俄勒岡與中國在政治、經濟、文化領域的交流。

理查德森說：「兩年前競選州長落選之後，我以為我的政治生涯結束了，可以退休了。但是在過去的一年多的時間裡我認識到，做為州長應該糾正的那些問題依舊存在，而作為州務卿，我一樣可以盡我的最大努力服務於大眾並督促政府糾正存在的問題。對我來講這是一個新的開端。」

2002年以來，丹尼斯 理查德森率俄勒岡議會代表團先後十多次訪問中國，積極推動俄勒岡與中國的貿易往來與文化交流。

中國雞年來臨，做為中國人民的老朋友理查德森特別通過本報以及通過視頻，向本地華人以及中國人民致以新春祝福。同時表示，希望增進與本地華人社區的聯繫，共同推進俄勒岡和中國之間友好關係的不斷深入發展。