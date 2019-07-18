州共和黨提請願罷免凱蒂．布朗州長

（本報綜述）俄勒岡州的共和黨主席Bill Currier 在周一，向州務卿辦公室提交請願書，要求罷免凱蒂．布朗州長，稱不滿州長對第HB2020號，有關溫室氣體減排題案的處理手法。他們必需在90日內獲取280,050個簽名，請願書才會被受理。如有足夠的簽名，州長可選擇立即離任，又或舉行一次特別選舉，由州民公投決定州長的去留。

與此同時，另一個團體「俄勒岡第一政治行動委員會」（Oregon First Political Action Committee) 亦要求罷免州長，並已提交請願書。

共和黨主席Bill Currier向記者表示，共和黨人在法案表決時缺席會議，令到議會未能有足夠的人數投票，這做法得到多個團體的支持。他在請願書內稱：「俄勒岡州州民應該有一位尊重選民意願，並為所有公民的利益而工作的州長，而不是為一些特殊利益和政治動機的議程而工作。」

Currier 在請願書中列出十大罷免理由，全部都是與剛結束的議會議題有關的，其中包括早在2014年已被選民公投反對的給予非法移民簽法駕駛執照法案；一個不盡完善的環保政策；未能應對公務員退休金危機；以及多次支持使用「緊急條款」來阻止題案給予州民公投機會等。

對共和黨的指控，布朗州長未有作出回應。

州長的政治顧問Thomas Wheatley 代發聲明稱：「首先，共和黨拿立法程序作人質，現時他們要撤銷整個選舉。他們聲稱這是與教育資金和應對氣候變化有關，而事實上是不滿特朗普的政策。」

本州的民主黨主席Hanson 對共和黨提出罷免表示震驚，她指這是虛偽的行為。Hanson 稱，州長所做的沒有一樣是值得被罷免的，因為她絕對盡忠職守；要被罷免的應該是共和黨的議員們，因為他們出走會議，背棄了選民。

當記者問Hanson會否提出罷免共和黨的議員們，她說：我們有更重要的工作要做。

如果州長被成功罷免，按本州的憲法規定，州長一職由州務卿接替。目前本州的州務卿Bev Clarno是由州長委任而不是民選產生的，因為原來的州務卿於年初因病離世。所以Bev Clarno能否接任州長會是一個問題。