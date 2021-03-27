州公共事業委員會批出多項援助 幫助受疫情影響未能付能源費的客戶



（本報綜述）俄勒岡州公用事業委員會（PUC）已向批出本州多家媒和電公司的債務減免計劃．協助那些受疫情影響，無力負擔電費和媒氣費的用戶。

PUC主席德克爾表示：每家公用事業公司都根據其客戶的需求而設立了債務減免計劃，內容包括付款配對，重新連駁援助，延期付款計劃和贈款等。

獲批出援助計劃的公用事業公司包括有：波特蘭電力公司（PGE）、PacifiCorp、愛達荷電力（Idaho Power）、西北天然氣（NW Natural）、Avista和Cascade Natural等。除西北天然氣的計劃於5月3日生效外，其它公司的債務減免計劃必須於2021年4月1日前生效。

PUC要求每家公用事業公司將該其於2019年在俄勒岡州的零售收入，拿出百分之一用於這個減免債務計劃。六家公司可用作援助的總金額約為3,900萬元。

德克爾再說，由於俄勒岡州的經濟仍然受到疫情的影響，這個債務減免計劃旨在讓那些最需要幫助的人，不會因經濟困難，未能支付過期的費用，而令到服務被中斷。他鼓勵有需要的客戶與能源公司聯絡，好好利用這些計劃。同時，PUC亦要求這等能源公司聯繫一些社區組織，幫助更多合資格的客戶得到援助。

截至今年一月，這6家能源公司共有超過91,000客戶的帳款逾期未付，有些甚至已拖欠了90天。這數字與疫情前相比增加了252%。此外，住宅客戶的逾期未付總額已達7,630萬元，與2020年1月比較，增加了155%。

在本州擁有最多客戶的三家能源公司，他們所提供的援助如下：

波特蘭電力公司（PGE）

－50/50配對計劃：客戶一次過付款，PGE將配對相同的金額。

－3個月的配對付款：PGE最多分3個月與客戶所付的金額進行配對，直至客戶付清所有欠款。

－延期配對計劃：如客戶參加了24個月分期付款計劃，PGE將配對客戶的付款12個月。

－客戶援助：對合資格的客戶，PGE將為他們一次過付清賬單，最高金額為 500元。

－重新接駁服務：當停電通知到期後，PGE將為客戶提供配對付款，然後重新接駁其服務。

PGE的客戶可以參與以上多個一個的計劃，唯最高的贈款額為1,000元。

詳情請到訪PortlandGeneral.com/matchmypayment或致電PGE 800-542-8818。

PacifiCorp（太平洋電力）

PacifiCorp客戶可以參與以下其中一個計劃：

－延期配對計劃：需要較長時間的分期付款計劃來付清逾期欠款的合資格用戶，可獲該公司向其每月的付款配對最多1,000元的贈款，直至欠款付清或已達12個月的最高配對限額。

－即時贈款：提供最多 500元的一次性贈款，幫助償還逾期餘額，提供重新接駁服務或設定分期付款計劃。

有關更多信息，請致電888-221-7070致電PacifiCorp。

西北天然氣公司（NW Natural）

－即時贈款：向逾期欠款較少的客戶，提供一次性最高 300元的信貸/贈款。

－50/50配對贈款：向合格的客戶提供最多600元的贈款，用以支付逾期餘額。

－分期還款配對贈款–參加分期還款計劃的客戶，在每月還款時將可獲得一半金額的配對贈款。

西北天然氣公司的客戶可參加以上多過一個的計劃，但最高只能獲得1200元的贈款。

有關更多信息，請致電800-422-4012。

對每間公司的援助計劃詳情，請訪問：https://www.oregon.gov/puc/Pages/Consumer-Information-Center.aspx。