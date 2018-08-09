“川普之星”將從好萊塢星光大道永久移除

（綜合報導）當地時間週一晚，西好萊塢市市議會就是否將“特朗普之星”移出星光大道進行投票，最終議會投票通過了這項決議。決議中這樣寫道，“特朗普對待女性的粗魯方式和其他行為，不符合西好萊塢市、地區和整個國家的價值觀”。

西好萊塢市長杜蘭（John Duran）在接受《華盛頓郵報》採訪時表示，這是西好萊塢市議會第一次要求將一位明星從人行道上移走。

據Slate報導，自川普成為總統候選人以來，這顆星一直是衝突的源頭，甚至在上月末，持不同政治傾向的社交媒體明星之間爆發了公開和暴力的爭吵。

2007年，川普因在環球小姐選美大賽上的出色表現而獲此榮譽。

“川普之星”已被毀兩次，最近一次是用鋤，而且還一再遭到破壞和汙損。一名抗議者在”川普之星“周圍豎起了一面微型邊境牆，另一名抗議者則在上面放了一個刷成金色的馬桶。

由於它屬於好萊塢商會(Hollywood Chamber of Commerce)的管轄範圍內，市議會沒有權力來移除這顆星。對於是否移除，該商會主席古博樂（Leron Gubler）說：“一旦我們收到來自西好萊塢市的通知，它將提交給我們的執行委員會在下次會議上考慮。”他還說：“到目前為止，沒有計劃從好萊塢星光大道上刪除任何明星。”