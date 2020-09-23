山火和勞工節過後　新冠確診個案增



（本報綜述）俄勒岡州衛生局一直在擔心的事情終於發生了，在勞工節過後，再加上山火的發生，本州的新冠確診率再度上升。在這之前，本州的確診率連續兩星期低於5%。

根據俄勒岡州衛生局的數據，在8月23日和8月30日這兩周中，確診率分別為4.5%和4.3%。

到9月6日開始的勞動節一周內，確診率上升到5.4%。 在這一周，俄勒岡州發生了多場大山火，有過萬州民需要逃離家園，暫時棲身在其他地方的庇護所。接下來的一周，大火繼續造成破壞，許多社區仍處於三級撤離令之下，這時確診率已升達到6.2%。

卡加瑪士縣公共衛生主管Philip 在談到疫情時說：“在周末，我們確實看到了本地和州內確診數字的上升。”

目前卡縣並未能將新增確診個案與民眾的撤離扯在一起，但這個上升的趨勢對學校的影響最大。根據布朗州長的要求，本州需要連續三星期的確診率低於5%，學校才能重新開放。

今天，州衛生局公佈的新增確診人數有328人，3人死亡，這數字是自8月15日來最高的單日新增確診數字，與9月11日的比較，高出了30%。

在今天的新增確診個案，雖然仍是集中在麥魯瑪縣（60宗）、華盛頓縣（42宗）、卡加瑪士縣（31宗）和馬里恩縣（38宗）等，但衛生官員留意到，萊恩縣（Lane）的確診數字亦在上升中，位於該縣的俄勒岡大學開課在即，學生開始遷入大學。

衛生官員指出，在過去一星期接受病毒檢測的民眾因為山火的影響而大幅下降。目前的情況可能是一個初期的指標，顯示確診有再次上升的趨勢。

至今天，全州累計共有31,313宗確診，532人死亡。

隨著流感季節的臨近，衛生部門呼籲民眾應盡早注射流感疫苗。