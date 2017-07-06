居民商家踴躍出席Division街公交項目社區會議 翡翠區數個物業即受影響

（本報實習記者王倩韞攝影報道）上週四（六月二十九日），由波特蘭市政府於社區緊密合作的Division街公交運輸項目於波特蘭社區大學內舉辦Division街的升級改造展示的社區會議。展示目的是在未來的幾年中將東南division街外區（82街到城市界限）打造得更加安全，保證每一個使用街道的市民都可以安全出行。改造包括增添長達60英呎的銜接式巴士，調整車站距離，增加自行車道，增加紅綠燈，增加測速照相等。

會議中，項目將Division街進行分段的設計展示，讓市民和商家可以清楚的看到Division街即將改造的每一個細節。其實，最受矚目的就是翡翠區的升級改造了。為了配合全新的長公車，所以的車站將需要重新設計，因此有部分物業將因此而受到影響，包括前杏花樓的位置，永盛海鮮，及一修車公司。不過，Trimet部門表示，他們將會和業主們積極接觸，商討細節，并承諾會給出一個最佳的解決方案。

2016年11月時，Metro項目指導委員會建議為新的Division Transit Project採用Locally Preferred Alternative （LPA）。LPA確定了項目路徑及大致的車站位置。從那時候以來，該項目的設計團隊一直在針對沿著這個14英里長的走廊車站的大致位置探索不同的設計方案，並且明確街坊鄰居及道路行人在經過division街的時候有哪些不便和完善。

在試圖透過制定LPA來根據現有的改造機會及限制因素，該團隊考慮了以下幾項因素來達到整個改造的目標。

首先需要改動的就是公共汽車。該項目將為Division街新增添長達60英呎的長銜接式公共汽車，這樣一來，新公車的載客容量可以增加60%，從而較少發生的公車因過度擁擠而丟下等候的乘客揚長而去的情形。新的車站月台將增添在82街和86街兩處，同時將設計成能配合車輛地板與月台高度幾乎一樣的上車方式，並且巴士一共有3個門供乘客上下車。當調整了公車接駁之間的距離之後，也可以使得公車在車站花的時間較短，到站時間更準確，同時還可以讓乘客們可以盡快到達目的地。

更值得一提的是，這些新的巴士將配有最新的公交科技，可以與沿著走廊的紅綠燈通訊，調整紅綠燈的時間，延長綠燈週期，幫助巴士盡快通過十字路口。此外，該設計團隊謹慎考慮了車站的位置，以最大程度地提高巴士的效率，避免因車站彼此離的太緊而浪費一些不必要的停車時間。新的車距將被調整為最理想的三分之一英里，使得巴士運作時的交通更迅速，較少堵車，服務也更可靠。為了更大程度的利用Transit Signal Priority技術來提高時刻表的精準性，一項重要方法就是把車站設在紅綠燈過後的地點。

然而，要是division街外區變得更安全的安全改進措施會要求移除街道兩邊的停車位。人們可能要將車輛停放在橫街上或自己的私人停車位內。這一點讓不少在Division經營了多年的華人商家表示不滿。

一名不願意透露姓名的商家表示：“我們商鋪本來就只有有限的停車位，還同時在和別的商家一起共享。如果減少停車位的話，我們這些上班的人還包括客人的停車就成為了一個很大的問題。我希望他們可以為我們這些老商家修改設計方案。”另外一位商家表示：“我很開心市政府為我們Division街做安全升級，但是我們這些經歷了很久的商鋪不想因此收到影響。我覺得可以建造兩個或者三個大型停車場供附近的商家和顧客一起使用。”

還有市民對Division將新增加自行車道表示不滿：“Division街車輛車速快，車流量大，騎自行車非常不安全。哪怕增添了專門的自行車道，但其實還是很容易對騎車人造成傷害。”

Trimet的Division街部門交通項目會將這些居民和商家意見集合之後，適當地調整方案。