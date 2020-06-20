居家多月，這個週未打算如何慶祝父親節?

（本報訊）大波特蘭地區都已重啟，剛好讓大家用不同的方式來慶祝父親節！以下是一些建議，有靜有動的，總之，有機會出來，在做足安全措施下，親親大自然或是到原來熱鬧的商場，重拾一下失去了三個多月的生活點滴。

波特蘭農產品市場 Portland Farmers Market

多個市場都已開放，但顧客要遵守多項的安全措施，當然要帶上口罩。喜歡新鮮、有機蔬果，這絕對是一個值得花時間的地方。

PSU Farmers Market: 週六 8:30am – 2pm

King Farmers Market: 週日 10am – 2pm；NE 7th & NE Wygant in Northeast Portland

Lents International Farmers Market: 週日 9am – 2pm；SE 92nd 夾 Reedway（Foster 與Harold之間）

詳情請查閱網址：www.portlandfarmersmarket.org

波特蘭精神號（Portland Spirit）遊船

一向受歡迎的波特蘭精神號遊船從6月20日開始啟行。大家可遊船上享用午餐或晚餐的同時，又可欣賞波特蘭市河道沿途的漂亮風景。

地址：Portland Waterfront

網址：https://www.portlandspirit.com 還可找到其他郵船和航道供選擇，如為父親節或是國慶節而設的旅程。

Portland Japanese Garden

日本花園 Japanese Garden

擁有漂亮園景和文化色彩的日本花園已在上週重開，喜愛園藝的人士又可再次欣賞到精緻的日本園藝。重開後，要留意園內有些路徑可能只能允許單行，禮品店和學習中心仍是關閉。花園亦實施人流管制，每30分鐘一次讓遊客進內，一星期七天開放。詳情可查閱www.japanesegarden.org。

華盛頓公園 Washington Park

在這玫瑰盛開的時候，到華盛頓公園，特別是其內的玫瑰園，除可欣賞玫瑰外，波特蘭漂亮的景色更是盡入眼簾。公園內多項設施都有不同的安全措施和開放時間，請查閱：

http://explorewashingtonpark.org/covid-information

露天(Say Ciao Style) 音樂會

喜歡新體驗？這個汽車音樂會可讓你在觀眾保持距離下，一邊品嚐美酒一邊欣賞音樂。 Ciao Columbia River Tap Room and Eatery 舉辦這一場汽車電影形式的音樂會。下午4時開始供應餐食，還有手工啤酒、蘋果酒或葡萄酒。觀眾就可在露天停車場或坐在車上在輕鬆的音樂中享用美食。

時間：星期六下午4點

地點：2501 SE Columbia Way，Ste 270 Vancouver，Washington 98661

網址：https://www.facebook.com/events/3119462454780631/

俄勒岡科學與工業博物館(OMSI)

從6月20日星期六開始，OMSI將在周一至週日的上午10點至晚上7點重新開放。提供有限度的訪客數量。

OMSI博物館的客人和工作人員必須戴上口罩。會提供一次性的口罩予沒預備的客人或工作人員。人體世界展和潛水艇會正常開放，而展覽廳，經驗劇院，肯德爾天文館和博物館餐廳將保持關閉。

時間：上午10點至下午7點

地址：1945 SE Water Ave

網址：https://omsi.edu/museum-reopening

週六市場 Saturday Market

這個充滿各式各樣手工藝品的市場，也在周末重開。

到市場參觀的遊人須戴口罩和保持六呎社交距離，場內設有洗手液，並限制入埸人數以保安全。

時間：上午10點至下午5點

地址：市中心海濱公園

網址：https://www.portlandsaturdaymarket.com/#close

J.C. Penney百貨公司



已很久沒逛公司了，喜歡特價買貨的朋友，已申請破產的J.C. Penney已重開，並進行全店清倉大傾銷。商品低至六至七五折發售，但要留意，所買的貨品是不可退貨的。

該公司目前的營業時間是周一至週六的中午至下午6點，週日是上午11點至下午6點。