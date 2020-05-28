居家兩月執拾有功　到Goodwill捐贈者蜂湧而至



（本報綜述）Goodwill 早前宣佈本州的分店將陸續重開，消息一出民眾紛紛前往捐贈。周二早上，在機場附近的Goodwill 已聚集了不少前來捐贈物件的民眾。Goodwill 的發言人表示，該分店最多捐贈者的一天只有100人，但當日捐贈的人士超過一千人。

這現像都是因為居家令期間，民眾閑在家中，除了將房屋裝修一下之外，也會趁機執拾，將不要的東西收拾起來捐贈。

一名捐贈者表示，她家中的客廳堆滿了準備捐贈的東西，聽到Goodwill 重開，馬上就將東西送過來。

Goodwill 表示捐贈大增對公司是件好事，但有鑑於疫情關系，他們採取了不少安全程序，例如收到的捐贈都需要隔離72小時，然後進行消毒才能上架。同時也要求捐贈者和顧客們的合作。

Goodwill 發言人Dale 表示，如捐贈者要親自將物件送到的話，最好要戴口罩和手套，因為他們不能從捐贈者的車中取出需要被隔離的物件；如果物件多的話，Goodwill 要求捐贈人士多帶人手來搬運，並且將物見按大小裝好，這樣就能幫助他們的工人可以更快速的處理物件。因為他們目前的人手不足，之前有3,000名工人，但目前前有250人返回工作岡位。

民眾到Goodwill 購物亦需要戴口和在店內要與其他人士保持六呎距離，試衣室和飲水器將暫停使用。至於員工方面，規定必需戴上口罩和手套。

Dale 提醒捐贈的人士最好每天一早將物件送到。Goodwill 將在本周末開放12間分店，但發言人不願公佈名單，因為怕群眾會蜂湧而至，最好還是到網站查閱更詳細的資料Meetgoodwill.org。