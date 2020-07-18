就聯邦執法市長與警察局長宣布新聞會市長說：總統先生，你不能將聯邦人員視為你的個人軍隊！

（本報摘要）波特蘭市連續40多天的示威，以及先前總統派聯邦人員到本市執法一事，已引起了全國的關注，加上有本地媒體爆出，聯邦執法人員在街上隨便捉捕示威人士，事態更令人嘩然！

波特蘭惠勒市長聯同波特蘭警察局長洛威爾，在周五下午古董新聞會，就以上情況解答媒體的疑問。

惠勒市長說：「波特蘭正處於一個嚴峻的狀態，看到新聞的報導，照片和我們這幾天經歷的，都令全國有人擔心！國土安全部和總統稱為所說和所做長，是對民主的踐踏，我會與本州，本市的領導人和參眾議員們一起譴責聯邦在波特蘭的執法。同時總統誓言要派出聯邦人員來結束波特蘭的示威，這實際上完全是濫權的行為。這樣不但危害聯邦人員，同時也危害到本市市民的安全。”市長更譴責總統選舉利用聯邦人員作為他的私人軍隊。

市長再說：「這絕對不是一場政治秀，有更危險的情況。聯邦執法人員出現在波特蘭的街道上，除了增加了市面的緊張氣氛外，已危害到市民的安全。這不是我們想要的美國和波特蘭，聯邦人員負責些什麼？他們是在聽誰的指揮？他們憑什麼和為什麼要拘捕市民？作為一個城市，我們不能追究他們，而這就是問題所在。

市長再指出，在本地，警隊，政府首長和司法部是要問責的，警隊有一套既定的使用武力程序，但他們都會先採取使示威現場降溫的做法。違規的警員均要負責。我們已見到示威場面漸趨平靜，但聯邦人員的出現，卻令場面再次升溫。

最後，市長嚴厲的說：“我們需要聯邦政府負責，也要總統負責！他不能停止言論自由，他不能改變民主的基礎。總統先生，你不能將聯邦人員視為你的個人軍隊！你一是要軍隊留在聯邦大樓內，一是要他們離開波特蘭。

波特蘭警察局長洛威爾表示認同市長的說法，他指出波特蘭警隊與聯邦人員在行動前都有溝通，畢竟雙方行動的地點非常接近，但局長提議，彼此間採取的行動則是互不相干的。

有記者問警察與示威者之間的溝通似乎未有繼續，局長表示，警察一直花時間與社區領袖們見面，交換意見，並已作出了連串的改革。

當問到波特蘭是否無力應付示威場面時，市長表示，連日來與社區的溝通已令情勢大有改善，並預計到今個週末示威就到尾聲。而聯邦人員的出現令情況逆轉，並引來了過多外州的激進份子到來參與示威。

有記者說到，示威者的人數只是一小部分，究竟什麼時候市民才可再次安全地上街？市長表示，當聯邦人員離去，示威平息下來，政府將街道清潔好及商舖準備好重開，那就是時候了。

週四，本地的OPB頻道在網上分享的視頻顯示，有聯邦人員警官開車沖向人群，不做任何解釋就預防了他們，然後開車離去。有被捕的示威者佩蒂伯恩表示，在抗議結束後正與朋友往家走時，幾名身穿軍裝的疑似聯邦人員，從那裡沒有標記的貨車跳出來，將他拘捕。他形容情況如一部恐怖科幻小說一樣，把他嚇壞了！他被帶到聯邦法院，被關在牢房裡。最後被釋放，沒有留下被捕的記錄。

邦官員周四晚曾開槍射擊並用催淚瓦斯驅散聚集在聯邦法院附近的人群。

俄勒岡州州長凱特·布朗，波特蘭市長泰德·惠勒和其他當地領導人表示，他們沒有要求聯邦執法部門提供幫助，要求他們離開。

國土安全部代理秘書長沃爾夫週四抵達波特蘭後，沒有獲得本地官員的接見。但布朗州長曾與他通電話要求他與聯邦人員離開，州長說，她清楚的說明，聯邦人員到此就如火上加油一樣。並指沃爾夫的到來純是政治目的。

美國海關與邊境保護局的官員沒有回應有關媒體關於不明原因的糾正和使用未標記車輛的報導，但表示邊境巡邏人員已被派遣往波特蘭以保護抗議活動中的聯邦財產。