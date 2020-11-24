就業部開始發放「第待周」失業金　約25萬失業大軍受惠



（本報綜述）俄勒岡州就業部（OED）周一宣布，將開始在全州範圍內發放“第待周”支票。OED表示，這筆款項將支付給自大流行開始以來定期領取失業金的合資格州民。

就業部估計這筆近1.76億元的福利，大約有24.6萬人受惠，並且將在這三個工作日內發放。

就業部的代主任格斯滕菲爾德在新聞發佈中說：我們非常高興地宣布，許多俄勒岡州民現在將開始看到他們一直在等候著的「等待周」福利。”“我們的電腦和失業保險團隊辛勤工作，更改電腦編程，使我們能夠以這種規模進行付款。我們非常感謝州民對我們的耐心。”

就業部發放今次「等待周」福利OED開始發放福利的時間比計劃提前了一周。

所謂「等待周」福利是指在申請失業金到發放失業金的一個星期。在新冠疫情之前，申請失業金的州民，在遞交申請後必需要一周後才獲發首期的失業金，這一周被稱為「等待周」。疫情後，州政府決定州民申請就馬上可領失業金，但無耐政府的電腦系統非常落後，無法立即作出更改，所以一直拖到現在才補發。

這落後的電腦系統也無法應付這樣多的申請，所以就業部只能用人手來處理申請，有不少在數月前申請失業的人士，至金仍未領到失業金。就業部估計，有近17萬州民的申請未能如期領到福利，代主任格斯滕菲爾德表示，這批州民將於下月底能收到失業金。

欲了解更多有關申領失業金的詳情，請查閱這個就業部網站的中文資訊頁：https://unemployment.oregon.gov/zh/和常見問題（中文）：https://unemployment.oregon.gov/zh/frequently-asked-questions。

另外，聯邦紓困方案中的「大流行病失業援助」(Pandemic Unemployment Assistance，簡稱PUA)與聯邦提供額外13周失業金補助的「大流行緊急失業補償」(Pandemic Emergency Unemployment Compensation，簡稱PEUC)均將在12月26日到期，這也意味著，目前領取這兩項補助的約1,200萬民眾，過完聖誕節將無錢可領。

根據全國勞工部上周的報告顯示，前一周申請失業金的有71.1人，上周人數已上升了。在今年3月，當大流行首次加劇時，這數字飆升至690萬。 在此之前，每周收到的申請通常徘徊在22.5萬人左右。

根據俄勒岡州就業部的說法，在聯邦的關懷法案到期後，俄勒岡州將有多達7萬人失去福利。大部分領取上述兩項福利人士，一旦計劃過期就沒有太多選擇。 根據OED的說法，PEUC上的某些人可能有資格享受州政府提供的福利，但大多數人卻沒有資格。

根據世紀基金會一份新的報告指出，受到疫情影響失業的打工族，大多數從今年3月、4月開始領取各州政府的失業金，一般州府失業補助期限為26周。數據顯示，約有300萬名失業者在今年秋季9月已經達到補助期限，另外超過400萬名失業勞工的補助期限也在10月份到期。

報告提到，失業勞工在領完州府提供的26周普通失業金(UI)後，接著可自動獲得聯邦額外提供的13周失業補助(PEUC)。

不過，統計指出，儘管失業津貼總計發放39周，但由於許多人早在2月初就已經失業，目前已有350萬勞工領完總共39周的失業補助，而根據紓困方案規定，此額外13周補助12月26日到期，屆時估計會有460萬名勞工雖然還沒領滿39周補助，仍將在年底前失去此津貼。

現階段解決民眾困境的唯一方法，就是共和黨與民主黨能儘快對新的紓困方案達成協議，無奈兩黨人員從大選前至今都沒有見過面，議員們達成協議的可能性隨之降低。