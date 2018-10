這一部由 Steve James導演的的記錄電影—— 國寶銀行:小到可以監獄 “Abacus: small enough to jail”;使我們華人意識到,縱使全世界也正吹噓:中國經濟正如何起飛,我國將在不久將成世界龍頭等等美言。但在美國,中國人也隨時會遭到歧視與不公平對待。

