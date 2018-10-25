（本報訊）上周六，波特蘭同源會在俄勒岡歷史協會上映了今年被提名奧斯卡最佳紀錄片《國寶銀行：小到可以進監獄》，一套描述美國華人被不公平對待的故事，並邀請到故事中的兩位孫家小姐，透過視頻，回答現場觀眾的問題。

這一部由 Steve James導演的的記錄電影—— 國寶銀行：小到可以監獄 “Abacus: small enough to jail”；使我們華人意識到，縱使全世界也正吹噓：中國經濟正如何起飛，我國將在不久將成世界龍頭等等美言。但在美國，中國人也隨時會遭到歧視與不公平對待。

影片所描述，紐約唐人街一家社區銀行～國寶銀行於2015年5月31日被聯邦檢察官起訴，成為2008年美國金融危機後唯一一家被起訴的銀行。事源於2012年5月31日，總部在紐約唐人街的國寶銀行連同兩名貸款主管，被紐約曼哈頓地區檢察官辦公室起訴，罪名從偽造商業記錄、民用貸款欺詐、嚴重盜竊、串謀等共182項。最終，經歷5年多時間來的上訴、審訊，最後國寶勝訴，紐約地區檢署慘敗，撤回所有控訴。當中過程的辛酸，艱辛實令孫氏一家，尤其國寶銀行創辦人，孫啟誠老先生蒙受精神上的拆磨和時間、金錢上的損失，實不足為外人道。

先勿論案件審訴過程，國寶是否無辜受屈等複雜的法律証供事件的真相虛實。但令人感到不公氣憤的是：造成2008年金融危機的投資銀行機構多如天上繁星，為什麼偏要針對國寶？一家華人開辦的地區銀行？其他更責無旁貸的大型機構就能免受起訴之餘，政府還給予國家資金，拯救這些深陷危機的大公司。(“大而不倒”， 正是描述2008年金融危機，政府拯救這些深陷危機的機構，以免其倒閉的有關電影)。莫非正如孫老先生所說： “檢察官很容易地選了華人，為什麼呢，因為我們華人不投票，沒有政治力量，冤枉你們是沒事情的，沒有後果的。”又或正如本片命名 “小到可以監獄”？說到底，除了因為你小，沒反抗能力外，歸根究底，也因為你是華人銀行！這裏始終是白人的地方，黃皮膚人種怎算也是少數族裔！不欺壓你還有誰？

近年各先進國家也提倡的世界大同，地球村等歌頌、教育的反種族歧視概念，我也不能否認是有一定的成果。但，事實就是事實，距離0歧視，還未可以啊！本人實在感激孫啟誠老先生和他一家今次的行動，實替我們這些離鄉的中國人大大的出了一囗烏氣。也望這事件的結果能令當事的本地人反思：小(或黃皮膚)，就足夠進監獄？