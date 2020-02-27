小心！美國死亡遊戲，全球瘋傳，已有孩子喪命



（綜合報導）最近網上瘋狂流傳一種名為“絆倒挑戰”（Tripping Jump Challenge）的死亡遊戲，從動機到後果的十分惡劣，已有孩子因此而喪命！

在這個遊戲中，會有兩個知情的孩子，邀請第三個不知情的孩子加入一個三人同時原地跳的遊戲，並拍攝下來，比賽誰跳的高。但真實情況是，當不知情的孩子站在中間起跳時，左右兩邊的孩子會同時踢他的腳，導致中間的孩子在下落時因為站立不穩而後跌！

有一名五年級學生Bonner，她不知道這項挑戰是什麼。當兩個朋友笑嘻嘻地邀請她加入時，她還以為只是拍一段大家一起跳的視頻。然而，她被騙了。跌落的那一瞬間，Bonner的後腦重重地磕在混凝土地上。學校的護士給Bonner的母親打電話的時候，這位媽媽還完全蒙在鼓裏，不知道發生了什麼。直到校方給她看了視頻，她才意識到，在女兒身上發生了多麼可怕的事情！

直到事情過去六天，Bonner的後腦還是腫的，而且一碰就疼。她說，她現在覺得學校不是一個安全的地方了。簡直不知道那些欺騙她的所謂朋友，到底是無知的愚蠢，還是蓄謀的惡毒！

這一個在年輕人中流行的遊戲已引起民眾的關注，已有不少年輕人因此而受重傷，甚至已有一人死亡。而這惡作劇中最惡毒的關鍵是：欺騙一個毫無戒備心的孩子，錄下視頻，然後取笑他她！

這種毫無意義的惡作劇，沒有人知道具體是從什麼時候、什麼地方開始傳播的。有新聞稱，這個惡作劇最早誕生於新加坡和馬來西亞的國際學校，繼而通過社交網路流傳到全球。也有消息稱，這個惡作劇起源美國，或者南美。 不管它起源於哪里，可以肯定的是，已經有很多孩子成為受害者。

多位醫生表示，這類惡作劇很可能造成被害人腦震盪、顱骨骨折、血腫、蛛網膜下腔出血甚至是彌漫性軸索損傷等等。嚴重的則會導致永久性腦損傷、癱瘓甚至死亡！

希望所有的家長提高警惕！我們可能不能教導別人的孩子怎麼做，但至少能提醒自己的孩子，避免落入此類陷阱。

要告訴孩子們，如果在學校裏遇到這樣不懷好意的“邀請”，千萬不要礙於同學的面子和壓力而接受，要學會拒絕，學會保護自己！