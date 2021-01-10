小心勿掉了您的600元　國稅局可能用預付卡方式寄上



（本報綜述）大家都在期待著稅局寄來的600元紓困金，隨了直接存入您銀行帳戶，原來國稅局還會以支票或是銀行預付卡的形式寄上。如民眾稍不留心，寄來的600元預付卡好可能會被收件人誤以為是廣告郵件，被掉進垃圾桶內。

國稅局在周二發聲明，提醒民眾要留意近期的郵件。

聯邦政府為今次的紓困金，已發行約800萬張由MetaBank，N.A.銀行發行的預付卡（稱為經濟紓困預付卡）。記得上一次，有不少收到預付卡的民眾，當以為是那些廣告郵件，結果將600元丟了。在此向大家介紹這新年大禮的郵件：

信封－白色，在左上角有一個藍色的美國財政部印章（看圖）

預付卡－正面：藍色，在右上角有VISA 字樣

反面：印有發行銀行MetaBank 的名稱（看圖）

收到這卡後，可用來在網上購物，或在任何收信用卡商店購物，又或可到任何銀行的提款機拿取現金，或將金額轉到您的銀行帳戶內。

如上一次您收到的1,200元是一張支票，今次您不一定會收到支票，而可能是預付卡。國稅局表示，他們是隨意的，沒有定出誰會收到支票或預付卡。國稅局指，使用預付卡形式發給民眾較發支票快。

1月15日是國稅局與財政部發放紓困支票的期限，還沒有收到紓困支票的民眾應先上網查詢，若過了1月15日還沒收到紓困支票，則可在申報2020年聯邦個人所得稅時，向國稅局申請扣抵。

國稅局已在網站設置「獲取我的付款」（Get My Payment）頁面 https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment （有中文），讓民眾查閱紓困金的情況。在登入後，如看到「付款狀態＃2－不適用」的訊息，即代表尚未收到第二輪紓困補助，需要在今年報稅時同時申請「紓困退款抵免」(Recovery Rebate Credit)。如還未收到2020年第一次發放的紓困金支票的，同樣也可以在這次報稅時申請抵免。

國稅局表示，第一批600元紓困現金支票已於2020年12月29日開始直接存入民眾銀行帳戶中，目前仍在持續發放中；在查詢銀行單時，某些銀行可能顯示「待處理」(pending)或「臨時」(provisional)狀態。

國稅局指出，直接存款的銀行帳戶或是支票的郵寄地址，都是依照納稅人在國稅局的存檔紀錄資料，如資料已更改，是無法通知國稅局的。這樣，納稅人將必須等到報稅時申請「紓困退款抵免」。