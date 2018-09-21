對露宿已忍無可忍了！市民向市長表示：夠了！

（本報綜述）一班來自Montavilla 區的街坊，在飽受流浪人士的犯罪行為影響下，表示已忍無可忍了，他們在Gilsan 街205公路的橋上，扯起寫上：「市長，夠了！」的橫額，希望引起民眾的注意。

Montavilla 區的街坊發起一個全市的運動「波特蘭市忍夠了」，希望能迫使政府的決策人能為市民解決本市的宜居性和生活質量的罪行問題。

其中一位居民說：警察不理；市長不理！我們是勞工階層的家庭，工資僅夠糊口，我們被這些流浪人搶劫，而他們卻不用受罰。

Montavilla 區有7,000居民，但與鄰區Mt. Tabor 相比，這區的生活質素則大有分別，例如房價較低。

如經常在82街區出入的市民，每次走經205公路出口時，總是見到大批的露宿者在輕鐵沿線的山坡或是公路出口的草地上扎營。他們大部份都是拒絕接受政府接濟的一群。居民表示：我們必需要令這班露宿者明白到，他們正在影響這區的民生。

組織今次行動的是Montavilla Initiative，他們表示，市民隨處可看到垃圾、人的糞便及針筒的堆積。他們表示，將露宿問題刑事化及不執行保護市民的財產和毒品的法例，兩者是不一樣的。他們指出，我們需要有更好的長遠解決方案。