對於特朗普兌現對新移民的嚴打，我們該如果保護自己？

（本報實習記者王倩韞報導）有鑒於美國移民和海關執法局（ICE）在總統特朗普上場後，嚴打無證移民，令到不少民眾感到不安，生活在恐懼中，本市的移民難民中心及亞裔家庭中心在上周特別舉辦了一場「了解你在海關移民法中的權利」的社區座談會，讓波特蘭的移民市民們了解自己在社會中的權力。在面對移民局近期對無證移民的追捕行動，讓民眾知道我們應該做些什麼來保護自己的權利。

美國公民自由聯盟俄勒岡州分會（American Civil Liberties Union of Oregon）表示，上月底在波特蘭被逮捕的一名無證的波特蘭男子仍被關居留在塔科馬拘留所。據悉該男子21歲，自6歲起被帶到美國，住在波特蘭市，並於2013年加入了「童年入境暫緩遣返」計劃。儘管該名男子參加了「童年入境暫緩遣返」的計畫，但還是難逃被捕的厄運。「童年入境暫緩遣返」是奧巴馬政府下設立的方案，該方案允許一些無證移民將他們自己的孩子帶到美國來推遲驅逐出境的事件。被捕原因是根據之前的犯罪行為來定的，例如醉駕等。

據媒體報導，在總統特朗普上任初期，美國移民和海關執法局不僅加快追捕有犯罪紀錄的無證移民，也同時在搜捕基本守法的移民，被逮捕的移民人數上升了32.6%。ICE從今年1月到3月中逮捕21,362人，多數都是以被定罪的罪犯，而去年同期為16,104。

針對美國移民和海關執法局的嚴打非法移民的情況，移民保衛中心提供的一些有關的資訊，讓民眾了解自己的權利，懂得應對事件。

移民保衛中心提醒一些自己或是親人有可能被驅逐出境的人士，要預早擬定一個計劃，免得真的被移民局找上門時不懂應對。

以下是移民保衛中心提供的一些有關資訊：

移民官員會是先找出他們認為可以逮捕的人，然後他們回到住所，法院，收容中心甚至於工作地點去找這些人。有時候移民官員會在街上當場逮捕他們要找的人。

如果你有這些風險應該如何處理？

－擬定一個計畫和你的親人商量一個對策，以防萬一你被移民官員抓走。

－不要和移民局有任何接觸：不要申請改變移民身份或是更新綠卡，而且不要再沒有跟移民律師商討前離境。

－避免接觸刑事司法機關，因為警方和移民部署都有你的指紋資料。

你應該如何處理如遇到移民局官員在公共場所或街頭找上你？

當移民局官員在公共場合抓人時，這樣的逮捕行動會很快速的進行。他們可能會很大聲的叫你的名字，再跟你確認姓名，然後逮捕你。

－在你說出姓名之前先問：“我可否自由離去？”

．如果他們說：“可以”。你可以說：“我不想回答你的問題。”或者“我現在不想和你說話” 然後走開。

．如果他們說：“不可以”。你可以使用不說話的權力跟他們說：“我希望使用我不必回答你問題的權力。”然後說：“我需要先和我的律師談過。”

－如果移民局官員開始搜查你的口袋或是隨身鞋攜帶的物品，你可以跟他們說：“我不同意這樣的搜查。”

－說謊或出示編造的文書，也不要逃跑或拒捕。

－不要回答有關於你自己移民身份或者是出生地的問題。因為你的回答可能會被他們用來針對你的案件的問題。不要交出任何外國的文件，像是護照，領事館簽證或者是過期的簽證等。

－如果你正好出庭刑事法院，在他們還沒有帶走你之前，你需要要求讓你更你的辯護律師談過。

如果官員到家來，我可以看出來他們是從海關移民局來的嗎？

不一定！請謹慎：通常移民局官員都假裝是警察想要找你討論有關身份盜取或是一些正在調查中的案件。

移民局官員可以進入家裡抓人嗎？

如果移民局官員沒有法官授權的逮捕令，沒有經過成年人的許可，他們是不能進入你家的。當他們敲門而你開門時，這並不代表你同意他們進入你的家。

所以，我該怎麼辦如果有移民局官員在我家門口？

．問清楚他們是從哪個部門，健康服務署（DHS）還是海關移民局（ICE）？

．保持冷靜，有禮貌，不要說謊，跟他們說：“我現在不想和你們談話。”

．客氣地詢問他們是否由法官授權的拘捕令，有的話，請他們將此文件從門縫塞進來。如果沒有，就不需要讓他們進來。

．如果他們是找別人地話，請他們留下聯絡方式。你不需要告知他們這個人在哪裡，但也不要說話。

我該怎麼辦，如果移民局官員已經在家中準備抓人？

．告知他們如果家中有小孩或者衰弱地居民。

．請他們出去，除非他們持有法官授權的拘捕令。

．如果他們沒有經過許可就進門，告訴他們：“我不允許你在我家，請離開。”

．如果他們在你家裡開始搜索房間或物品，告訴他們：“我不允許你們搜查。”

．如果他們逮捕你，告訴他們你的健康醫療問題或是需要安排未成年子女的照顧。

如果我被移民局官員逮捕，我的權利是什麼？

．你有權利保持沈默。你有權利找律師協助。

．不要說謊，這只會妨害你未來地案件。

．你不需要提供他們任何資料，例如有關你的出生地，移民身份和刑事紀錄。要求找律師諮詢，而不要隨隨便便回答任何問題。

．你不需要給他們任何領事館文件或護照，除非他們由法官授權的拘捕令。

．你不需要簽署任何文件。

如何判斷自己是不是又被移民局逮捕地危險呢？

移民局官員針對特定族群驅逐出境。通常針對的對象包括：

Ａ．有先前定過罪紀錄地合法永久居民

要注意：你可能是移民局官員的目標，雖然

．你的定罪發生在好幾年前

．你沒有坐過牢

．你所犯的案件是次等或輕罪

．你持有永久居留權已有很長一段時間

．你的家人都是美國公民

沒有合法文件又犯過法或定過罪

要注意：可能成為主要偵查對象，如果你：

．沒有合法移民文件又犯罪，例如酒後駕車，吸毒，家暴，違法持槍和危害兒童。

．你在2014年一月二日當天或之後違法進入美國。或者是你在2014年一月一日開始就已經被迫離境。

據報導，從一月二十日到三月十三日，被逮捕的移民中將近四分之三都曾經被定罪，比去年同期增加15%。但增加最多的是有犯罪紀錄的移民，尤其在紐約，波士頓，和其他重點地區移民執法官員比去年增加2倍到3倍。