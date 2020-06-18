尋人有獎活動：助人完成普查　自己贏取獎品 波特蘭同源會為確保每位華人均被統計在內　送出平板電腦

（本報訊）2020年4月1日是人口普查日，是美國每十年進行人口普查的重要日子，但今年因新冠疫情肆虐全美，州長頒佈的居家令已使到人口普查原來的運作時間表全部推遲，原來社區組織安排的協助民眾填表等宣傳活動也被迫要取消。但波特蘭同源會仍努力敦速促各華人要盡早填妥普查表格，同時推出有獎活動來達到務求人人都能被點算在內的目的。

為何人人被點算是如此的重要的呢？因為聯邦政府是根據每州每縣每城的人口數目來分配撥款的，而這撥款數目高達6,750億美元。沒有這撥款，民眾就沒有福利；撥款不足，就是為何州政府未能提供足夠的福利給有需要的民眾。

涉及聯邦的撥款項目包括有醫療補助計畫 (低收入戶的醫療保險)、聯邦老年醫療保險 (藍白卡醫療保險)就佔了三項、營養補助計畫(食物劵)、高速公路與道路計畫、小型商業貸款、低收入戶房屋貸款、租房補助計畫 (Section 8)、小孩醫療保險計畫(CHIP)、學生助學貸款與獎學金、公立與私立學校資金．．．等等。

由以上您就可看到，因撥款不足而受到影響的是由嬰兒到老人。所以當填寫家中的人數時，無論是嬰兒或是老人家，都必須要點算在內。

華人很多時都是事不關己，己不勞心；但當領不到所需的補助或福利時，就埋怨政府。其實，這也是自己的責任，福利和補助也是要自己去爭取的。人口普查問券，非常簡單，花不到10分鐘時間就能完成，就能為自己爭取福利，何樂而不為呢？

俄勒岡州在2010年的人口普查時只有四分之三的人口回應了普查。根據喬治·華盛頓公共政策研究所的報告顯示，如果2010年人口普查中俄勒岡州的人口數少報了百分之一，那麼在2015財政年，俄勒岡州的聯邦撥款將損失4,480萬美元。所以如果人人都完成2020年人口普查，這就能為俄勒岡州在未來十年取得的資源提供最重要的數據！

波特蘭同源會特別為到確保接下來每位居住在俄勒岡州的人民都能享受到政府提供的服務和福利，特別舉辦今次的活動，希望找出那些還未有填妥問券的人士，因為每一個人都要算上才能講得上是一個完整的人口普查，無論你是公民或非公民、屋主或租客、嬰孩或老人，只要你在2020年4月1日當天，人在俄勒岡州，都必需要被統計在內。

參加今次活動的人士，只要您能找來十個或以上未有填回普查問券的家庭，協助他們上網或打電話完成問券，然後集齊他們的姓名和郵編號碼，在7月31日前透過電郵或郵寄方式，傳到波特蘭同源會（CACA）就可，協助最多家庭的三位參加者各可獲得一台亞馬遜平板電腦。CACA電郵： *protected email* ；地址：2211 SW 1st Ave., #103, Portland OR 97201。