專訪90後青年藝術家潘志瑋 帶我們遊走虛無和絕對真實之間

專訪青年藝術家潘志瑋

日期: 11/20/2020

採訪者: (PCT-雅棋)

受訪者: (潘志瑋)

PCT : Hello大家好！我是波特蘭中文電視記者雅棋，今天我很高興來到90後青年藝術家潘志瑋的創作室，瞭解一下當代藝術舞台上的中國新力量！志瑋就讀於華東模範中學藝術特長班、華東師範大學本科、並在2018年碩士畢業。她獲得過無數的獎學金、三好學生、優秀畢業生，她的藝術履歷可謂“根正苗紅”。志瑋，很高興妳接受波特蘭新聞的訪問，可否談談最近在紐約市Yui Gallery的個展 ?

潘志瑋:因為疫情反撲的原因，紐約現在面臨新一輪關閉。目前展覽以線上形式發佈，並將永久保留在紐約YUI Gallery的網站。

“我正在尋找具象和抽象邊界地帶的可能性。”我的作品主要是兩條線，一條是人體，顯而易見的大多是女性形象。一條是幻境，有骷髏和面目猙獰的石膏像，大多是想像出來的意象化的事物。

“我的作品一直在尋找一種真實感，伴隨著疼痛。我們擅長曲解，擅長聯想，什麼都可以，什麼也都不可以。”所以在這次個人展上，會展出Aurora的新系列和創作實踐。具象如少女身材和天使臉龐的大型油畫；抽象如一片大色塊，對比色、粗線條背景、以及幾何圖案的抽象分割。

這是個急功近利的流量時代。我在尋找一種夢境的語言可以治療所有的痛苦。我的畫面遊走在虛無和絶對真實之間，就像是一場夢，也像是我們正在經歷過的人生。

我是想要“治療痛苦”的藝術家，生長在多元文化碰撞和經濟貿易發達的上海，我的畫卻準確、簡單又直接地給以觀者視覺衝擊。

命運可以推著我不斷向前，繪畫卻需要自己主動選擇。

PCT : 在創作中會遇到什麼困難嗎 ? 如有困難又是怎樣克服的呢 ?

潘志瑋 : 藝術創作是很孤獨的。這是大家都有共識的點。但對我而言，因為我想表達的內核，讓我要不斷地反思，對自己要真誠。不能美化自己和生活，要徹底袒露真實。這需要更多真誠和更

強大的內心去直面。

PCT : 據知妳最近也被獲邀在米蘭藝術中心參與一個國際邀請展展出個人作品，可否談談這是一個什麼組織 ? 主題和目的是什麼 ? 什麼原因妳會獲邀請 ?

潘志瑋 : 因為獲得了俄勒岡州比弗頓基金會的傑出視覺成就獎，又在今年的意大利萊切基金會斬獲了2020世界女性藝術家銀獎。所以歐洲的藝術鑒賞家和米蘭藝術中心負責人就聯繫到我。

Milan Art & Events Center (MA-EC)位於在米蘭大教堂內。本次展出的主題是”Duality“探討的是雙面性。我的作品是挺配合這個主題的。

這幅作品還獲得了美國著名雜誌Artist Protfolio的十週年刊物封面和國際藝術雜誌APREO的三等獎。目前還在米蘭大教堂杜盧尼宮內展出。

PCT: 最後想知道妳和妳的藝術家團隊會怎樣去推動波特蘭市的藝術發展?

潘志瑋 : 目前我的團隊和工作重心在紐約，在明年會推關於當代藝術的Art Open Calls, Art Prize, 面向布面、插畫、攝影、裝置藝術等，涉獵很廣泛，只要是年齡超過18歲的獨立藝術家都可以來報名。在這部分的年計劃裡，我會擔任這些比賽的評委和負責部分策展工作。希望波特蘭地區的藝術家也能在其中嶄露頭角。