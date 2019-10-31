專為亞裔學生而設的『麥當勞教育展』11月16日舉行

歡迎學生和家長們出席 了解更多升讀大學的資訊

免費入場 免費午餐供應 請立即登記報名

（本報訊）由麥當勞贊助的『麥當勞教育展』已定於11月16日在東南區波特蘭社區學院內舉行（82街Division 街），由上午十時至下午三時舉行。今年的『麥當勞教育展』繼續由波特蘭新聞及波特蘭文藝中心負責策劃承辦，為大波特蘭地區的學生和家長們提供高中畢業後的不同進修機會，來自本州和華盛頓州的多所大學及一些提供特別課程的機構將在現場向參加者講解。

本教育展主要針對和服務的對象是是美國亞裔初中生，高中生以及家長。這是一個特別針對亞裔社群活動，因為亞裔是美國成長最快的移民族裔，麥當勞認為有這必要為家長和學生提供多語文的有關訊息，幫助他們了解美國的教育制度。有研究表示，由於英文不流利又或是不懂，令到不少亞裔家長不懂得如何協助子女踏入高等教育的門，又或是學生們對入讀大學的一知半解，導至錯過了一些大好機會。

麥當勞贊助這個一年一度在全國20多個州舉辦的教育展，在提供多語文的教育資訊和資源下，在整個申請大學、辦理註冊和申請獎學金的過程中，都能幫助到亞太裔學生。希望父母們都抓住這機會，為子女的大學教育早作準備。

今年在波特蘭市的『麥當勞教育展』邀請到數所來自美西北地區的大學招生處人員在場設有攤位，介紹大學，除此之外，還有來自國民軍、警察學校、麥當勞等提供一些幫助學生完成大學課程的機會。

大會如往年一樣，設有特別的講座為學生們講述美國大學入學要求，招生制度，大學申請流程，大學獎學金的申請條件和資質要求。來自州高等教育統籌委員會（The Higher Education Coordinating Commission 屬下的OSAC學生事務辦公室是高中生申請獎助學金的集中點，他們將派員講述學生們可申請的不同獎學金。每年OSAC均為本州學生提供超過一億元的聯邦或私人的獎助學金，幫助學生支付大學的學費。這是一個明年入大學的高中生不能錯過的講座。

另外，大會邀請到一些來自不同學系的大學畢業生為學生和家長們講述大學的經驗，讓大家了解不同學系的情況。今年更按參加者的要求，特別請來一些藝術系的畢業生向予會者分享經驗。

每年均受到家長們歡迎的，就是以廣東話主講，方便華裔父母的講座，除了用中文講述大學入學流程外，還集中講述助學金的問題。這講座對一些中產家庭是極為受益的，懂得安排財務，免得子女失去助學金的機會，也是一個父母要了解和作出及早安排的重要議題。

為了鼓勵學生和家長出席，大會為所有預先在網上報名的學生和其家人提供免費午餐。同時，首20位網上報名學生將獲贈禮品卡。在活動完結前，大會將有一個抽獎環節，大獎是I-Pad 一部，其餘有Amazon $100 及$50禮品卡作為獎品。

而麥當勞亦在場設有攤位，透過遊戲領取獎品的同時，亦讓大家關大學教育。

今次這個活動是華人社區一年一度的一次難得的教育公益活動，希望家長們多多利用這個機會，帶同你就讀初中或高中，甚至是現正在社區學院就讀想轉讀大學的子女出席，取得更多有關升讀大學的資訊，和如何在財務上作出規劃等。

網上報名： www.portlandchinesetimes.com ，查詢可電503-771-9560或電郵至 *protected email* 。

當日的時間表及講座時間表，請參照刊登在本期波特蘭新聞的廣告。