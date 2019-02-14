專搶劫亞裔人士的團伙　幾乎天天作案　引來人心惶惶 呼籲大家合作報料及報警　早日將歹徒繩之於法

（本報訊）近月來頻傳在翡翠區一帶，有一黑膚色的年輕人團伙專門搶劫亞裔婦女手袋。近日，這團伙似乎有變本加癘的情況，有人在社交媒體發放一張由監控攝錄機拍得其中一人的照片，並呼籲大家合作，要早日將這班少年繩之於法，恢復這區的安寧。

就這些案件，中華會館早在上月在華人服務中心舉行講座，經本報報導後，已引起了華人社區的關注，知道不單是一次或是兩次的事件。之後陸續有被劫的華人懂得報案，警方亦表示接到多個報警求助電話，而他們亦已開始留意這案件，他們希望不幸遇劫的人士，一定要報警，讓警方獲得更多訊息；如見到有可疑的人物，亦要報警。

據了解，這團伙主要出現在亞裔人士經常出入的地點，作案地點主要在富康超市停車場、天生行旁邊的街道、德瓊廣場一帶的街道。

這團伙的作案手法通常是看準目標後，當看到目標人物準備上車時，他們就立即沖上前，把目標人物推倒在地，並搶走手袋！

綜合多方的資料，估計近期多宗搶手袋案件，極有可能是同一作案團伙所為！

本報提醒大家，出門要小心，並要多留意周圍的事物。遇上可疑的人物，要特別留意，又若是三兩名黑膚色，身穿連帽的運動衣，行為鬼鬼祟祟的，不管你有沒有被搶劫，都要報警，提供線索。撥打非緊急報警電話：503-823-3333，跟他們說你講中文，他們就會找來說中文的華裔警員接聽你電話！

如果是在緊急的情況下，例如有生命危險，就要立即撥打911，不懂英語的，可要求翻譯，警方會馬上給你找到翻譯！

希望華人社區合作，早日找到這班作案團伙！