專家稱：乾燥天氣與新冠病毒傳播有關
（本報綜述）健康專家表示，過去一星期，本州新冠病毒激增，可能與乾燥的天氣有關。
Zoomcare首席醫學官范德利普（Vanderlip)博士表示，在多項的研究報告表明，濕度每下降10%，傳播感染新冠病毒的風險就會增加兩倍。
這說明了：空氣越乾燥，病毒就越有可能透過空氣傳播。他說：“當空氣濕度較小時，就會有更少的水積聚在漂浮的小水滴上，因此小水滴變得小，可以在空氣中停留的時間更長。”
室內空氣質量的國際公認專家科西（Richard Corsi）博士說“乾燥的天氣與新冠病毒的傳播之間有著密切的聯繫，”他說：“隨著相對濕度的下降和溫度的下降，實際上可以延長病毒的半衰期，使病毒可活躍更長的時間。”
科西博士指出，在乾燥情況下，新冠病毒在表面的停留時間比潮濕情況下的時間長四倍，使用加濕器會有幫助。將濕度保持在50%到60%的範圍內，對病毒來說是最壞的環境，但對我們來說也就是最好的環境。”
專家們還指出，這種乾燥的天氣會使我們的呼吸道變乾，使病毒更容易進入其內壁。
因此，儘管這種天氣看起來和感覺不錯，但也提醒我們需要盡一切努力來限制病毒的傳播。
范德利普博士說。“我們還沒有解決這個問題，即使本周就能解除限制，以及疫苗即將到來，但目前是時候要採取行動了。”
今天本州的新增確診病例有1,331宗，新增死亡人數有12人。這使全州的總確診病例有85,788宗，總死亡有1,045人。
在今天死亡的12人中，最年輕的只有37歲，病人是一名慢性病患，最年長的是93歲，有5名死者是來自麥魯瑪縣的。
今天有最多新增確診的縣城包括有麥魯瑪縣330宗，華盛頓縣225宗，馬里恩縣165宗，卡加瑪士縣134宗等。
在住院人數方面，增加到565人，比昨天多了19人；其中有120人需入住監護病床，比昨天的數字多了7人。