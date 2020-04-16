專家為你剖釋本州疫情的真實情況

（本報綜述）今天（14日）州衛生局公佈最新的新冠數字：新增確診有50例，新增死亡有2人；總確診人數達1,633，死亡人數已有55人。

俄勒岡州的新冠確診人數雖然每天仍在攀升中，並已已遍佈了本州36個縣城的其中28個，但衛生分析人員在此刻卻傳來好消息，稱本州的六呎社交距離和居家令已成功地減慢了疫情的傳播。

但報導指，這並不是事實的全部，因為最多的確診數字只出現在人口密度較高的威拉美特谷（Willamette Valley）內的9個縣城，包括麥魯瑪縣、華盛頓縣、Clackamas縣、Yamhill縣、Polk縣、Lane縣、Marion縣、Benton縣及Linn縣。而在麥魯瑪縣、華盛頓縣和Marion縣，這三個縣的確診數字佔本州確診總人數的三分之二。

由此看來，州衛生局公佈的確診數字只能是說出了全州疫情實況的一部份而矣。

根據一份最新的研究報告，估計本州約有7,000人已感染了新冠病毒，這是目前公佈確診數字的五倍。

報告亦指出在全國範圍內，確診病例顯示有色人種較白人多。根據美國疾控中心的數字，全國有三分一入院的確診病例是非裔人士，這數字高出非裔人士與美國人口的比例的2.5倍。

但上述數據並不適用於俄勒岡州，在本州，減染新冠病毒的非裔人士只佔全州人口的2.1%。而墨裔人士的染病率則是不尋常的高，根據衛生局所提供的族裔資料，他們佔總確診數字約30%，但墨裔人口只佔全州人口的13.3%。

由於缺乏正確的數據，要分析新冠病毒對本州各族裔人士的影響顯得有困難。根據州衛生局解釋，數據是由地方政府的衛生局提供的，但因為有病人未有被問及有關資料，所以目前的數據未算得是完全。

衛生局表示，雖然收集確診人士的種族資料屬“公眾利益”，有助衛生局追蹤病毒，但有不少衛生人員都不會問而確診人士亦不願回答，加上州政府官員也迴避這樣的數據收集。根據《健康保險法案》的隱私保護部份，限制了可以共享的內容。

另外，本州緩慢的檢測亦讓分析難有準確的數字。本州的醫生通常會鼓勵可能感染病毒的患者留在家中休息，而不是進行檢測。接受過檢測的州民表示，檢測後要等超過一星期才知道結果，這就減慢了對檢測結果的分析速度。另外，俄勒岡州和美國其他地區的衛生官員一樣，他們也正在努力應對一系列錯誤的陰性檢測結果。

州衛生局人員曾表示，需要有更多的測試劑和對確診個案的分析，才能制定出最佳防止疫情散播的方案。目前本州有9個實驗室能夠進行新冠病毒測試的。

根據衛生局在三月首兩星期的報告中顯示，平均每日有6.4人因新冠病入院，但在三月的最後兩星期，這數字已高達13.8人，這個增幅與非入院的確診數字增幅是相近的。

至於本州有多少人是死於新冠病的呢？

全國衛生專家的衡量指標是每百萬人中的死亡人數，這樣，俄勒岡州截至上周六的死亡數字51人，與本州420萬人口的比率就相等於每100萬人就有12.1人死亡，這數字遠低於全國的39.4人死的數字。

本州的死亡個案主是集中在三個縣城，有三分二個案是在Marion、華盛頓和麥魯瑪縣，而所有個案中有三分之一是在麥魯瑪縣，這數字是遠遠超過麥縣人口佔全州人口的19%的比率。

死于新冠病毒的俄勒岡州州民的平均年齡為77.6歲。 根據上周六公佈的州數據，死亡的男性人數（27）比女性（24）略多。 根據衛生官員的說法，除一名死者外，其他所有死者都有潛在的健康狀況。

在本州，從3月14日出現第一位死於新冠病毒的那一天到上個月底（兩個半星期），州衛生局紀錄有19例與新冠病毒相關的死亡。而在4月的一個多星期中，新冠病毒已奪去了32名州民的性命。