實施新退瓶法後　市民踴躍　回收率有望高達90%

（綜合報導）本州由四月一日起，實施新退瓶法，將退瓶費由原來的五仙增加至十仙。一個月後的表現，情況令人滿意，州民踴躍退瓶，估計按現時的情況，本州的飲料瓶回收率可達90%。

在北區的退瓶中心，自新法實施後，經常出現退瓶的人龍。多個退瓶中心的負責人均表示，自四月開始，他們接到的回收瓶數量倍增。其中最繁忙的退瓶中心要算是在Gateway的，該中心在一星期內所回收的飲料罐和瓶的數量，由先前的60萬個飆升到現時的150萬個。如這回收率持續的話，整個州的回收率由2015年的65%，提升到90%。

退瓶中心的負責人表示，現時仍是太早來論斷這踴躍的情況會持續不變，但至少這是目前的走勢。

另外，亦利用這退瓶方式來籌募經費的非營利團體亦大增。

將飲料瓶按金由五仙加至十仙的法案，早在五年前州議會已定了下來，而在去年中，州議會決定由今年四月開始實施，因為本州連續兩年的回收率均低於80%。

五仙一個的飲料瓶按金費，是俄勒岡州在1972所定下來的，目的是要減少本州的垃圾。批發商向零售商徵收按瓶費，而零售商則將這成本轉嫁於消費者，當消費者將飲料瓶退回就可取回按瓶費。

在2011年州議會通過法例，當連續兩年出現回收率低於80%，飲料瓶按金就要從五仙調高至十仙。按數字，本州在2014和2015年的回收率都低於80%，所以今年四月一日新例就開始實施。

按新例，政府容許所有在瓶上未有更新按瓶費的飲料仍可出售，直至2018年9月為止。而州民所退回的瓶上無論寫明退瓶費五仙或至十仙，均同樣獲退十仙。