宣布聯邦人員撤離後 波特蘭示威繼續 市長就警方放催淚彈道歉　期望與州警合作平息暴

宣布聯邦人員撤離後 波特蘭示威繼續 市長就警方放催淚彈道歉 期望與州警合作平息

（本報綜述）州長昨天宣布聯邦人員將撤離波特蘭後，昨晚的示威中，聯邦人員繼續與示威者發生衝突。 惠勒市長和波特蘭警察局長洛威爾分別在周四舉行發布會，談及本市持續了63天的示威。

惠勒市長表示，他對聯邦人員撤離感到謹慎和樂觀，並讚許布朗州長與聯邦的談判成功。 市長指出，我們目前正處於一個歷史性的時刻，有眾多的求改革聲音，如政府和民眾能合作，我們可以改寫明天。

俄勒岡州警察部（OSP）警司漢普頓（Travis Hampton）說，從周四開始，OSP特種作戰隊和身穿制服的警隊將在波特蘭市協助波特蘭警察和聯邦官員。 惠勒市長說，溝通將是協調交接的關鍵。 他的理解是OSP將是出現在聯邦法院的唯一執法人員，而波特蘭警方不會介入。

在發布會上，惠勒市長為波特蘭警隊在示威初期施放催淚氣體驅散人群作出道歉，市長說：這是不應發生的，我個人會為此承擔責任，對不起！

市長特別指出波特蘭警方和聯邦官員使用催淚氣體的區別。 他說，在他發出限制警方僅在威脅到生命安全的情況下才能使用催淚氣的法令後，波特蘭警隊在7月內只使用了兩次催淚氣。 但聯邦官員則“廣泛地，不分青紅皂白地，每晚使用催淚氣體”。

市長說，他本人、州長以及波特蘭警察局和俄勒岡州警局的領導層均一致同意，除非有受傷或死亡的危險時，否則不會向示威者使用催淚氣體。

惠勒說，他有一個四個步驟的計劃來平息每晚的示威暴力。 第一是將聯邦官員趕出城市。 第二是降低示威的暴力。 第三是積極清理市區。 第四是按州長第一階段重開指引，重新開放波特蘭的市中心區。

有記者問市長，容讓示威進行了60多晚，有否令到整個城市和爭取改革的組織感到失望時，市長表示他從不支持暴力，而波特蘭警隊是有策略地針對 並拘捕滋事者，要他們為自己的行為負責，同時間亦能保護和平的示威者。

市長說，要結束示威不僅只是改變治安策略。 他說，示威者和激進主義者需要確保他們對種族正義與平等的訴求，被當權者聽到和理解，並且採取了具體步驟來實現這些要求。 「那時大家將看到夜間示威活動結束的開始。」

記者提到，有示威人士指地方政府和州政府採取了所謂的改革，只能說是一小步，並問，究竟改革可以去到多遠？ 市長回應時指這一小步其實早已做了，而做出實制的改革行動就是他的責任，他說之前的速度是慢了些，而公共安全和警察改革只是一個開始，這與其他 社會問題是相關連的，例如房屋，要使社會得以持續發展下去，要做的事還有很多。

市長強調，要有真正的改革和種族公平，是長期的工作。 市長呼籲民眾攝取街上（示威）目前有的能量，與政府合作，盡你所能，協助推動各種能達到種族公平的工作！

最後，市長提到近日非裔議員哈迪斯蒂接到一些充滿種族歧視和恐嚇字句的電郵。 市長說你可以不同意市政府任何一名議員，但不要發出那些有極端種族主義和威脅的訊息，這類郵件在這文明社會中是絕對不能接受的。

緊隨市長的發布會，波特蘭警察局長洛威爾亦舉行了記者會，談及了與州警合作的問題。 洛威爾局長表示，他期待著與州警和麥縣警長辦公室的合作，在過去他們曾一起接受人群控制培訓的。 希望在彼此的緊密合作和溝通下，成功處理今次的事件，令示威能回到正軌。

局長指出，大約在7月4日左右，市內的示威群眾的數目已明顯地減少，暴力程度亦已大大降低，並有望結束。 但聯邦的到來卻令事件升級。

當談到7月份有多人死於槍擊事件時，局長表示這實在令人擔憂，局方已採取相應的行動來製止這情況，包括由偵探部派遣更多人員跟進和調查。 局長承認解散了減少槍支暴力小組為警方帶來了壓力。