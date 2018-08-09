客戶住房遭拍賣 富國銀撥800萬賠償

（綜合報導）近年屢爆醜聞的富國銀行集團（Wells Fargo），在本周發布的文件中透露，由於電腦軟件出問題，系統錯誤拒絕了一些宗重組房貸申請，引至數百名貸款人的房屋遭到銀行拍賣。銀行表示已撥出800萬元，賠償給受事件影響的客戶。

除電腦故障之外，富國還承認銀行正因低收入家庭的稅務寬減使用情況，面對多家聯邦監管機構的「正式或非正式調查」，但文件內並沒有提供調查的進一步資料。

富國銀行集團在文件中表示，電腦故障影響了在2010年4月至2015年10月期間，文件同時透露，銀行錯誤駁回大約625名客戶的重組房貸申請，或者即使他們有資格貸款也沒有被提供貸款。在大約400起案件中，客戶最終被強制收樓。

身為美國以資產計第三大的銀行富國銀行近年來陷入了一系列醜聞，這些醜聞使公司損失了數十億美元，並使其面臨一系列訴訟和調查。

美國司法部宣布，富國銀行同意支付20.9億美元的罰款。這筆罰款針對的是在2005年至2007年間，富國銀行及其附屬機構打包與銷售的住房抵押貸款支持證券。富國銀行明知這些證券包含錯誤的收入信息，且不符合富國銀行所代表的質量，卻仍將其發放和銷售。

自2016年9月以來，富國銀行深陷虛開賬戶、強制代收車險和未經用戶許可調整房貸還款細節等諸多醜聞之中。

2017年8月31日，富國銀行進一步披露這一醜聞，表示總共開設了350萬個假帳戶，遠遠超過先前披露的210萬個。

事件令富國銀行信譽受損嚴重。該銀行隨後修改了薪酬結構，取消了銷售目標，消除了那些鼓勵支行雇員為顧客多開帳戶的政策。

鑒於富國銀行在一系列交叉銷售醜聞中侵害消費者利益、濫用優勢權利，美聯儲今年2月初宣布制裁令：要求富國資產規模控制在2017年末水平，在上述醜聞解決前不得擴充資產規模。

美國消費者金融保護局（CFPB）和美國「銀監會」貨幣監理署（OCC）分別發出公報，富國銀行將各向兩家監管機構支付5億美元罰金。這是富國銀行史上最高罰單，也創下了CFPB和OCC各自單筆罰單的最高記錄。

富國銀行電腦軟件近日出現問題，在拒絕更改一些抵押貸款後，數百人的房屋遭到銀行拍賣。該銀行表示已撥出800萬美元用於賠償受影響的客戶。

總部在舊金山的富國銀行（Wells Fargo）在本週的監管文件中透露了這一問題。文件還披露，富國銀行正面臨政府機構的「正式或非正式查詢或調查」，調查該銀行如何購買聯邦低收入住房稅收抵免。該文件稱，最新調查與「低收入住房開發的融資」有關，但沒有提供進一步的細節。

富國銀行表示，計算機錯誤影響了2010年4月至2015年10月期間正在進行取消抵押品贖回權流程的「某些賬戶」。

據該文件顯示，約有625名客戶被錯誤地拒絕了貸款的修改，或者即使他們有資格貸款也沒有被提供貸款。在大約400起案件中，客戶最終被取消抵押品贖回權。

富國銀行發言人確認，受影響客戶的住房被收回拍賣了。銀行在一份聲明中表示，「非常抱歉發生了這一錯誤」，他們正在「為受影響的客戶提供補救措施」。該銀行表示已撥出800萬美元用於賠償受影響的客戶。

身為美國以資產計第三大的銀行富國銀行近年來陷入了一系列醜聞，這些醜聞使公司損失了數十億美元，並使其面臨一系列訴訟和調查。

美國司法部宣布，富國銀行同意支付20.9億美元的罰款。這筆罰款針對的是在2005年至2007年間，富國銀行及其附屬機構打包與銷售的住房抵押貸款支持證券。富國銀行明知這些證券包含錯誤的收入信息，且不符合富國銀行所代表的質量，卻仍將其發放和銷售。

自2016年9月以來，富國銀行深陷虛開賬戶、強制代收車險和未經用戶許可調整房貸還款細節等諸多醜聞之中。

2017年8月31日，富國銀行進一步披露這一醜聞，表示總共開設了350萬個假帳戶，遠遠超過先前披露的210萬個。

事件令富國銀行信譽受損嚴重。該銀行隨後修改了薪酬結構，取消了銷售目標，消除了那些鼓勵支行雇員為顧客多開帳戶的政策。

鑒於富國銀行在一系列交叉銷售醜聞中侵害消費者利益、濫用優勢權利，美聯儲今年2月初宣布制裁令：要求富國資產規模控制在2017年末水平，在上述醜聞解決前不得擴充資產規模。

美國消費者金融保護局（CFPB）和美國「銀監會」貨幣監理署（OCC）分別發出公報，富國銀行將各向兩家監管機構支付5億美元罰金。這是富國銀行史上最高罰單，也創下了CFPB和OCC各自單筆罰單的最高記錄。