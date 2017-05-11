學生集體發聲：要求警察撤離波特蘭學校

（綜合報導）周一，多家高中的門口都懸掛起橫幅，橫幅上寫著學生要求警察撤離學校的訴求。

波特蘭學生行動會在林肯高中，傑福森高中以及Cleveland高中掛起橫幅。他們要求波特蘭校董事會撤離十二名學校協保警察，他們聲稱這些警察給他們所在的高中造成了一個充滿敵意的環境，並令他們感到害怕。波特蘭學生動員會的成員Yosha Kness表示學生已經對協保警察們感到厭倦，所以才決定發起抗議活動。

該學生組織還聲稱學校的協保警察們特別針對少數族裔學生，無形中就創造了一種敵對的文化，在潛意識中壓抑了學生的安全感。

在聲明中，學生指出，波特蘭校區沒有公布警察與學生之間的互動以及被逮捕的學生數字。然而，從學科數據，學生經驗以及國家的統計數字顯示，黑人，拉丁裔以及美國原住民是學校警察的主要針對的目標。校園內經常發生學生被逮捕的事件，這對學生造成持續的創傷和尷尬。

聲明中說：然而校區堅持學校到監獄單一的流水線，他們通常把學生從教室直接傳送到少年司法系統。而我們的教育體系應該賦予學生權力，而不是壓制和恐嚇學生。校區必須將武裝警察撤離學校，並透過調解和輔導的方式來處理學生的行為問題。

但有部分學生卻表示這些警官地存在，讓他們感到更有安全感。

每一名警員都被分配到同一地區內由幼稚園到高中的不同學校內與學生工作。警方表示，其實這些警察很少會逮捕學生，他們處理的事情包括學生的家庭問題、虐待個案和涉及社交媒體、欺凌和騷擾之類的問題。同時，他們也參與社區活動和外展活動。

波特蘭警察局警官Pete Simpson表示，警察部門最希望能與年輕人有更好的關係，但學生們卻說不想見到警察在校園內，這是不可能做到兩全其美的。

學生們召集支持者在周二下午下課後在校區辦公室外進行示威。