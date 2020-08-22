學生無望下學年回校上課 疫情再無改善　州長會考慮關餐館 限旅遊

（本報綜述）俄勒岡州布朗州長今天早上開新聞發佈會講述目前本州的疫情。州長表示，目前她首要的工作是要學校復課，為了能讓學生早日回校上課，她準備隨時實施新的限制，甚至關閉餐館和酒吧。

雖然本州確診數字有下降，但州長指目前的確診率仍是高。如果在今個月內情況仍未有改善的話，州長說：「好不幸的，我要實施更多的限制。」

州長指出，根據最新的數據，要等200多天學校才能開放進行課堂授課，但如果採取一些重要措施，情況可能最快在六個星期就能得到改善。所以，本州的學生由幼稚園到大學，在疫情得不到改善的情況下，也無望回校坐下來上課。

最新的數字顯示，本州的確診率有5.4%，這表示每10萬名州民就有50人確診，州長說，要學生們安全回校上課，這個確診比率仍是高。州衛生官員表示，要全州學校安全開課，確診率在必需要在5%或更低，以及每10萬州民最高只能有10宗或更低的確診病例。州長亦是根據這作為回校上課的標準。

州長再說，目前本州疫情已穩定下來，約每天300宗確診；但我們需要將確診數字壓到每天60宗。而按現時的趨勢，要200多天才能達到回校上課的標準。州長指出，現時州政府有兩個選擇：一是，那些不認為疫情是一回事的州民需遵從指引戴上口罩和保持社交距離；一是州長再頒令，關閉全州的酒吧和餐館。

州衛生官員亦指出，最新的模型顯示，本州繼續保持一人傳一人的傳播率，並指出這傳播率必需要下調到一人傳給0.75人。

另外，州長要求本州各縣的執法部門加強執法，包括：

－所有執法人員戴口罩，為州民作榜樣；

－遇見不守指引的州民，先教育他們；

－有需要時執法。

州長指出，本地的執法人員選擇不戴口罩，這是絕對不能接受的，他們需要做好他們的工作。州長又指出，決乏執法，會使整個社區會面臨更大的風險。

今天的新增確診病例有259宗，有2人死亡。新增確診病例最多的有Marion 縣55宗，麥魯瑪縣38宗，Malheur 縣28宗，華盛頓縣25宗。全州累計確診有24,421宗，死亡共414人。