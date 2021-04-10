學校試卷指中國人常吃貓狗　老師涉種族歧視被停職



（綜合報導）德州一間公立學校的一份測驗題目，其中在社會課的考試題目中，提及中國部分地方有人吃貓狗是常態，被指涉及種族歧視。

將事件暴光的，是一名大學生Joy， 她在家看到就讀6年級的妹妹在進行網上測驗，無意間發現測驗其中一條問題，感到對中國人有偏見，於是拍下試卷上傳到社交網站，因而引起了廣泛討論，令到學校遭網友痛批。

這條測驗題目問：

以下哪一項是中國常態（norms）？

A . 在中國的餐館吃飯後打嗝，會被割舌頭。

B. 在中國某些地方，如小孩偷赯果，會被打藤50下。

C. 在中國某些地方，吃貓狗是很平常的事。

事後校方證實3名教師在擬訂測驗卷時，對亞裔學生使用不恰當語言，對他人造成傷害，並已被停職，直至調查完結。但事情已在網上卻廣傳，網民越發越憤怒，最後該校校長要出面公開道歉。

Joy 被邀與學區負責人對話，她公開表達了自己所受到的傷害。她說為了保護我們的人格，這都是我們必須要做的事，把它說出來，並要求這些老師們向亞裔社區和那些受到傷害的人道歉！

校區發聲明指出，絕不會容忍不尊重美籍亞裔或其他族群的言論或行動。當局已為教職員展開多元文化講習訓練，建立更包容、彼此更尊重的教學環境。