嬌生疫苗出問題 影響本州疫苗供應
（本報綜述）州衛生局早前承諾，在夏天到來之前，全州所有16 歲以上成年人均可接種疫苗，這個被稱為一個大膽的承諾，極有可能被嬌生（Johnson & Johnson）疫苗的生產事件所打破。
據報導，位於馬里蘭州的一家疫苗製造工廠，同時生產嬌生疫苗以及英國阿斯利康制藥公司和牛津大學聯合研發的新冠疫苗。數周前，該工廠員工誤將上述兩種疫苗的原料成分搞混，多達1,500萬劑強生疫苗因此報廢，讓嬌生不得不延後4月的疫苗配送。
受事件影響，嬌生疫苗出貨須暫停，直至食品藥物管理局（FDA）調查完畢。原定下月在美付運的數千萬劑疫苗，都是在上述的廠房生產。現時使用中的嬌生疫苗由於在荷蘭生產，因此不受影響。
負責監管疫苗分配的衛生局官員表示，未能估計對本州的影響會如何。據聯邦政府的消息，本州下星期仍會收到10萬劑嬌生疫苗，有些會直接被分配到本地的藥房，之後則會是個未知數。
兩星期前，布朗州長估計到六月第一個星期，本州有足夠的疫苗為全州16以上的人士最少接種一劑。但對總統再一次提前疫苗接種時間表，本州在失去部份疫苗供應的情況下能否跟隨聯邦再度調整，還有待州政府的回應。
總統拜登29日宣布，9成美國成年人將在4月19日開始合資格接種新冠疫苗，與此同時也將增加疫苗接種據點，讓90%民眾能在住家5英里範圍內獲得注射。
聯邦官員不認為嬌生疫苗減少供應，會為本州在4月5日開始合資格的接種群帶來太大的影響，最有可能是預約時間較長而矣。
嬌生新冠疫苗於2月27日獲美藥管局批准在美國緊急使用，這是一款只需接種1劑的疫苗，被允許用於18歲及以上人群。