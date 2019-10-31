威捷中心開業22載 推出太平洋星級產品送大禮

（本報訊）服務華人社區22載的威捷中心，為慶祝開業周年紀念，推出太平洋星級產品送大禮活動。在活動舉行期間，凡購買太平洋蒸好洗抽油煙機，就送超值$300元的好禮三選二或是購買牛頭牌IH智能電飯鍋，即可獲贈精美的養生壺。，快把握這個換機絕佳機會，讓家中廚房煥然一新

威捷中心，專門代理馳譽國際的太平洋抽油煙機公司及牛頭牌系列產品，由於品質優良，價格公道，並有優良的售後服務，深受僑胞歡迎，一早成為華人社區心目中的優良品牌廚具。

在「送大禮」活動期間，凡選購太平洋的蒸好洗抽油煙機系列，顧客就即可從三款禮品中任選兩款，包括價值$159的鉬釩鋼刀組(5件)，價值$139不銹鋼電熱快煮水壺及價值$149的多功能豆漿機。

太平洋一向所送出的廚房禮品都是以高質量著稱，今次送出的贈品非常實用：

鉬釩鋼刀組(5件)：首創專為華人設計的頂級鉬釩鋼刀組合，持久鋒利、抗銹、耐磨，其附上的刀座有專為華人設計的中式大刀專用插孔；

不銹鋼電熱快煮水壺：七段智慧溫控，快煮真空保溫，隨時要熱水泡茶，只要按一下，熱水就快速送到，免除舊式熱水瓶中熱水經常翻滾的不健康情況；

多功能不銹鋼豆漿機，可以讓你自己動手做最香濃營養的豆漿或各式濃湯。

當然還享有 ”免費安裝”、”十年免費零件更換””馬達終生保固”…等等獨家服務!

美式生活常常舉辦家庭聚餐，廚房成了重要的焦點，一台吸力強勁、清洗容易的抽油煙機正是現代廚房必需配備的。美國的抽油煙機不夠力，很多煮婦不得不長期處於在高油煙環境下做菜，對身體造成慢性傷害。所以，吸力強勁、清洗容易的抽油煙機不但可保持廚房整潔不沾油汙，更重要是保護您的健康。

享譽北美30年的太平洋抽油煙機，特別針對美國華人的廚房需求而設計，不斷研發出吸力更強勁、聲音更安靜的強力抽油煙機，深受北美華人市場好評，其中熱賣的一款「TruSteam蒸好洗」更是深受顧客的愛戴。該機獨家130度C全自動蒸氣洗，只需按個鍵，就能輕沖刷洗淨，完全免去拆洗的煩惱，還可除油、除臭、殺菌，三效合一。

蒸好洗外型時尚大方，特別引入最新歐洲精品工藝，手工打磨，讓您的廚房更添高雅品味。深罩式內凹底座，徹底罩住油煙不外洩。玻璃觸控螢幕，高科技感應控制。獨家專利設計之高效能 LED，環保省電保用十年。

太平洋抽油煙機榮獲多項認證，30年口碑第一。太平洋專業製造抽油煙機，而且創新無極限。近年來更耗巨資於研究及發展，永續在全球中式抽油煙機工業中帶領潮流。除常年熱賣的「自動清洗系列」，蒸好洗型號更是帶領中式抽油煙機進入更高境界。

另外，在現代身兼數職的煮婦，有一個”免顧爐”又可做出美味食品的廚具，是非常重要的。牛頭牌新一款IH智能鍋必能滿足您！在今次優惠中，凡選購這款智能鍋的顧客將可獲贈$139元的萬用養生壺(無論煮花茶、火鍋、藥膳樣樣行)。

採用來自日本首創的IH電磁發熱技術，包覆面積50%以上，一鍵啟動，全面加熱，鎖住食材營養，釋放最原始的味美鮮甜，同時精準地掌握食物熟度。內鍋專利牛頭鋼，採用日本高級複合金不銹鋼特製，無塗層、高儲熱，讓您健康烹煮無負擔，再酸、再堿、再嚴重的磨損，IH智能鍋通通不怕！內外兼具的牛頭牌智能鋼釜 IH智能鍋，有如米其林大廚到你家，高科技智能面板，微電腦控溫，讓您的廚藝如虎添翼！加上有定時啟動功能，方便忙碌的雙薪家庭，下班後回到家立即可以享用新鮮烹調的晚餐。免費贈送：蒸架、飯匙、湯勺 業界最強：終身保固金鐘罩──內鍋終身保固，外鍋18個月延保固。

此外，「智極鋼釜IH智能鍋」同時也是一款萬能的電飯鍋，非常適合現代人講究方便、快速生活的效能產品，它除了可以用於煮飯、煲湯外，還有煎牛排、蒸蛋糕和烹調義大利麵、製作優格等多重功能選擇。

威捷中心位於黃上皇酒樓側（8733 SE Division），歡迎查詢，電話503-777-2122。