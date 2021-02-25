如何預約和準備接種疫苗 (2/22)



由22日起，70歲及以上人士將加入合資格接種群體中。目前在大波特蘭地區有兩個主要的大型疫苗接種場，一是俄勒岡會議中心，另一個是駕車到場不用下車的波特蘭國際機場停車場。

如何準備接種疫苗：

－帶同你的預約證明或收到的二維碼，到場時請使用二維碼，加速登記手續；

－帶同健康保險證明和身份證明（駕照、職員證、郵件），疫苗是免費的，沒有保險亦可接種；

－帶口罩

－完成接種後，要在觀察區內等候15至30分鐘，確保沒有出現不良反應才能離去；

－離開前，現場人員將協助預約接種第二針的時間；

－現場有懂不同語言人員在幫忙；

－同行的家人不能同時接種疫苗，他們必須另外預約；

－嚴禁帶同寵物到場，除非是受訓幫助殘障人士的；

－如身體感到不適，不要到場。

預約：

70歲及以上人士和在1a組別內的人士可透過以下連結預約接種：

俄勒岡會議中心（室內）：

只接受合資格和有預約人士接種。

預約：https://covidvaccine.oregon.gov/ 或撥電971-278-5550

服務的人群：1a 組別的醫護人員、1b組別的教育工作者及70歲及以上人士，3月1日起還 包括65歲以上人士。

預約須知：可參考https://all4oregon.org/

－在myhealth.lhs.org建立一個MyHealth帳戶，透過這帳戶，你可重約或取消你的預約；

－接種疫苗當天，在出發前，要先到MyHealth內完成網上登記；

－在約定時間前5分鐘到達

－俄勒岡會議中心提供免費停車服務

波特蘭國際機場（免下車）：

只接受合資格和有預約人士接種。

預約： https://www.ohsu.edu/health/covid-19-vaccines-information-and-appointments

優先服務人群：－照顧體弱兒童或成年人的人士（包括家庭成員和寄養家庭的父母們）

－接受家庭護理服務的病患或殘疾成人和符合年齡的兒童

－指定年齡內行動不便的長者

預約須知：https://www.ohsu.edu/health/covid-19-vaccines-information-and-

appointments#section-1319786

以下影片讓您了解到達機場停車場的情況會如何。