如何讓子女贏在起跑線? 公文KUMON成功打造 出類拔萃之精英!



為人父母除了要為口奔馳還要為子女前途終日費煞思量，有謂“養不教，父之過”這教誨也根深締固地落在中國人的文化裡！那麼如何教育子女？令子女學業成績不至落後於人甚至乎高人一等？如何循序漸進地贏在起跑線上？這真是門高深的學問！

迄立於波特蘭東南區五年之久的公文教育中心Kumon

一直是深受家長們愛戴的教育

中心，今天我們就訪問了該中心的社長Toai了解公文Kumon如何幫助兒童及青少年循序漸進，有條不紊及按步就班地在學業上取得成功之餘又不至於筋疲力竭，影響日常社交生活以至體育活動。首先他簡單地介紹了公文的歷史，這是由日本教育家公文徹（Toru Kumon）於1958年所創立，在大阪守口市開設了第一家公文數學中心。Kumon於1983年在美國開設了第一家分校，到1985年，Kumon的學生數目達到了140萬人。

公文式學習法不是直接教給孩子解題方法，而是引導孩子依靠自己的力量解答教材，從而培養孩子「只要肯做就一定能做到」的自我肯定意識，以及面對新知識、新事物也毫不畏懼的自我挑戰精神。公文式是致力於每一個孩子的「潛能開發」的學習法。

公文式分別提供公文語及公文數兩種課程 – 公文語主要是針對語文閱讀，透過寫作文法練習，詞語運用，從而全面提升語文水平。公文數包括四則混合運算、初中的因式分解、高中的微積分等。學習內容涵蓋幼兒至大學程度。公文式學習法以孩子為中心，導師會根據每一位孩子的能力，安排最合適的學習出發點、預測學習進度，

讓孩子在不受年齡和學年限制下恰到好處地學習。

由於疫情關係，全州學生都採取網上學習模式，Toai透露家長們都開始發現子女遇到不少學習問題，不但令成績倒退更甚是情緒出現了問題，形容情況令人擔憂！身為教育工作者，他決定重開校舍，把課室重置改裝，座位與座位之間設有圍欄而且限制教師與學生人數，備有消毒液及定時消毒設施，務求做到大家百份百安心！單對單面授的好處是即時看到學生的學習進度並且即時提供協助，令學生更能集中等等。與此同時，也開設了網上zoom課程，為那些未能親身到校或成績有所倒退的學生提供補充式的練習務求令學生們重拾自信返回正常軌道。

校舍現在每週開放四天，學生只需到校兩天就可取得共五天的作業回家完成並交回，教師們就會因應成績而提供適切的教導。

歡近家長帶同子女到校舍，他們的專業團隊會為每位學生進行課前考核以進行適合貴子女的課程編配。(撰文: 馮玉娟)

報名查詢:

公文語 公文數 波特蘭東南區

Kumon Math & Reading Centers Portland – SE Center

4800 SE 82nd Avenue, Portland OR 97266

Tel: (503) 820 0220