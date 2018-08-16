好萊塢首部以亞裔為主角的愛情小品《瘋狂亞洲富豪》未演先轟動 一套由全亞裔掛帥的電影　顛覆了亞州人在西方媒體的刻板印象

「台裔」女星吳恬敏與楊紫瓊上演婆媳戰爭，想「嫁入豪門」首先必須有足夠強大的心智！

（綜合報導）人人都在討論、未上映先轟動，這部電影憑什麼讓全球亞裔明星包場力挺？看完《瘋狂亞洲富豪》（Crazy Rich Asians）的預告片，全球網民十分欣慰的有2個原因：1. 整部預告片中一位外國人都沒有！好萊塢終於願意拍一部以亞裔為背景的愛情故事；2. 它顛覆了亞州人在西方媒體的刻板印象！不再有「功夫」一類的橋段。所以不少亞裔都表示會入場觀看這電影，合力支持票房，支持美國亞裔電影的發展。

《瘋狂亞洲富豪》是改編自新加坡作家凱文關Kevin Kwan的暢銷小說《瘋狂的亞洲富豪Crazy Rich Asians》，電影寫實地描寫出亞洲家庭中兩代之間的無奈，「台裔」女星吳恬敏 (Constance Wu) 在片中的敢愛敢恨也令人直呼過癮；更有男主角戈爾丁（Henry Golding） 狂秀身材的片段。

故事講述新加坡富二代Nick （戈爾丁飾）帶左結婚對象ABC女朋友Rachel（吳恬敏飾）返鄉，參加朋友的婚禮兼見家長。女友在起程前才知道，男朋友有樣有身材有身家簡直是新加坡版的哈里王子，「未見過世面」的Rachel這樣就入了富豪界的鬥獸場，再加上未來奶奶（楊紫瓊飾演）覺得呢位普通人家配唔起兒子而萬般刁難，當中的困獸鬥同八卦、中傷和大鬥法，過程非常爆笑！

吳恬敏表示，這個故事的核心是家庭與愛。撇開浮華的外衣，真實而感人的親情和愛情纔是最打動人的部分。

睇卡士，男主角係英籍馬來西亞裔演員Henry Golding，作品不多但有六舊腹肌；女主角係喺美劇Fresh Off the Boat演虎媽嘅Constance Wu（吳恬敏），當然另一亮點係楊紫瓊唔再演打女，而係做人奶奶！

導演朱浩偉提到，男主角的選取是本片拍攝中的驚喜環節。戈爾丁是英國與馬來西亞混血的演員，身材健碩，在戲中也多有裸露上身，展示肌肉的鏡頭。朱浩偉表示，這些鏡頭是爲了改變西方對亞裔男性不夠陽剛的刻板印象。

朱浩偉是少數獲得好萊塢認可的華人導演，作品包括2013年的《特種部隊：全面反擊2》和2016年《驚天魔盜團2》等。朱浩偉一直希望通過目前已建立起的好萊塢聲望提高亞裔對影響力。《瘋狂的亞洲富豪》就是他在執導了多部好萊塢商業片後，回報亞裔社區的禮物。他表示，在這部電影中，每個亞裔，無論身在哪個國家，都能在影片中看到自己的影子。

本片從拍攝到發行模式都與好萊塢其他商業製作無差別。朱浩偉表示，隨着亞裔人口、亞裔的影響力在美國的逐漸增長，亞裔市場也成爲了電影的重要市場。再加上目前好萊塢對文化包容性的看重，讓這個故事終於得以搬上銀幕。如果票房成功，有助於打破好萊塢對亞裔陣容電影不賺錢的偏見，有希望給亞裔電影人打開更多大門。如果票房成功，本片還可能拍攝續集。

《瘋狂亞洲富豪》即將上畫之際，卻被網民發現在加拿大溫哥華一富裕社區的巴士站內一張宣傳海報，遭塗鴉破壞，寫上種族歧視字眼。男主角戈爾丁臉上，被寫上「可悲」（pathetic）。女主角吳恬敏的身體上，則被寫上「愚蠢中國佬」（stupid chinx）和「洗錢賊」（money laundering thiefs）。導演朱浩偉轉發這則貼文，表示「沒有東西可動搖我們。抱歉。我們還在這裡。」