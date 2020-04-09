好消息！俄勒岡州居民人口普查自我回答比率高於全國平均水平!



美國人口普查局發佈 2020 年人口普查電話中心聲明

2020 年 4 月 2 日 — 公眾可以通過在網上、電話或郵件回答 2020 年人口普查。由於就聯邦、州和地方衛生當局關於新冠狀病毒 (COVID-19)的指導而調整了工作人員，人口普查局正在努力減輕對 2020 年人口普查電話中心的影響。在有限的情況下，這些人員調整導致了呼叫等待時間的增加，在不同時間影響了不同的電話線。我們正在努力減少這些等待時間並繼續提供英語和 12 種其他語言的電話支持。對人口普查的每一個回答都是重要的，在回答人們的需求時，人口普查局感謝您的耐心。

我們提醒所有住戶可以隨時在網站 2020census.gov 使用下列語言在網上回答：英語、西班牙語、中文、越南語、韓語、俄語、阿拉伯語、菲律賓語、波蘭語、法語、海地克里奧爾語、葡萄牙語和日語。除了盲文和大字印刷的指南外，人口普查局還提供 59 種語言的網頁和 2020 年人口普查指南，其中包括美國手語語言。要了解更多信息，請訪問我們的語言支持網頁。

人口普查”多語言協助專線”開放時間

普通話專線1-844-391-2020

廣東話專線 1-844-398-2020

英語專線一周7天,7am-2am(東岸時間) 4am-11pm(西岸時間);

其他12種語言專線為周一到周五 8am-10pm,(東岸時間); 5am-7pm(西岸時間)