好心開發商暫借空置建築物給無家可歸家庭渡寒冬

（綜合報導）據氣象臺數據，最近兩個星期波特蘭已經進入寒冬，溫度已經常見低于華氏32度，預計本周六還會有連續降雨。然而，街上仍有很多無家可歸人士，包括很多兒童和婦女。一個讓人欣慰的消息是，一波特蘭開發商暫借出位於西北區一棟空置的建築物作為臨時收容所， 75名兒童和他們的父母，能在此渡過寒夜。

據了解，這處建築位于1150 NW 17th Ave， 由2018年12月3日至2019年4月30日，每天的下午6點至次日早上8點提供給無家可歸家庭留宿。

該收容所將由麥魯瑪縣無家可歸者服務聯合辦公室資助，由Portland Homeless Family Solutions運營。去年，這個收容所由在幾個街區之外的Congregation Beth Israel教堂托管，今年他們將繼續擔任義工隊的合作夥伴領導。

政府官員稱，入住收容所的唯一方法是撥打2-1-1並安排接受查訪。工作人員每天為住客提供熱騰騰的晚餐和早餐，還將為兒童提供遊樂場所，活動以及夜貓子的“活動室”。入住收容所的人士還可以在那裡存放物品，並將服務性動物留在身邊。

據說，Portland Homeless Family Solutions還將在First Unitarian 教會的幫助下在西南 13街和Salmon街開設日間中心。該服務處將提供熱水淋浴，洗衣和社交空間。家庭將得到租屋協助。

分析指，縣政府正努力尋找可收容露宿者的地方，目前有一百多個無家可歸的家庭在等候入住的名單中，這些人一向都是露宿街頭或睡在車上的。

Portland Homeless Family Solutions表示，希望有更多市民能加入義工行列，而目前最急需的物品有床單、毯子、枕頭、毛巾、牙刷和牙膏、外套、尿布和嬰兒濕巾等。收容所亦希望獲得更多冬季服裝的捐贈，包括包括鞋子、厚襪子、手套、冬季外套、睡袋、毯子、針織帽、防水布、暖手器和雨衣等。