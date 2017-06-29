奧斯威戈湖市2017藝術節落幕 俄勒岡中國藝術家協會三位畫家獲嘉獎

為期三天的奧斯威戈湖市（Lake Oswego）2017藝術節，與6月25日落下帷幕。近百位藝術家的油畫、素描、版畫、水粉畫等藝術五百餘件作品，參加了本屆藝術節公開展。

2017藝術節主題展《Beyond The Point》（超越筆尖的魅力）是面向全美召集的鉛筆和彩色鉛筆的專項展覽。經過評委們的認真甄選共選出了十幾位藝術家的四十餘幅優秀作品。

俄勒岡中國藝術家協會副會長李鐵、常務理事陳文仕、理事趙漢興、陳永雄等藝術家參加了本年度藝術節的公開展和主題展。

在共開展中，李鐵作品《消失的形象》、陳文仕的版畫作品《田野》獲得了本年度藝術節藍絲帶獎，趙漢興的最新力作《金雞報春》獲得了黃絲帶獎。這是三位藝術家自2016年參加奧斯威戈湖市藝術節以來，連續兩屆獲得嘉獎。

畫家李鐵在本屆藝術節上展出了多幅以印第安部落人物為題材所創作的素描及油畫作品。他的作品注重探索歷史、文化等社會問題，具有鮮明的時代感。多年以來在俄勒岡州的多家畫廊舉辦展覽，深受民眾喜愛。

畫家趙漢興七十年代師從中國著名花鳥畫家陳永康、吳雲峰，多次參加全國書畫大賽並獲得獎項。九十年代移居波特蘭之後一直活躍在本地畫壇，曾多次在本市畫廊、星級酒店，以及蘭蘇園舉辦畫展，其作品賞心悅目。2015年曾在廣州文化公園舉辦個人繪畫藝術作品展，共展出了近年來的新作45幅，收到美術界人士的廣泛好評。

陳文仕版畫作品早在七十年代就參加了歐洲七國巡迴展。近年來，力圖在傳統的版畫藝術表現形式上推陳出新。他以嫻熟的刀法、豐富的色彩，雕琢、渲染美西地區優美的自然景觀與風土人情。他的作品用色典雅，空間開闊，清新脫俗，給人以寧靜、祥和之感。

奧斯威戈湖市藝術節公開展是面向所有藝術愛好者的藝術作品展，希望本地華人踴躍參加，以展示自己的作品，增加交流與切磋的機會。

詳細信息請登錄奧斯威戈湖市藝術節官方網站：www.lakewood-center.org。