奧斯威戈湖市二零一八年度藝術節落幕 俄勒岡中國藝術家協會四位畫家獲嘉獎

（本報記者俄廣才報導）為期三天的第五十五屆奧斯威戈湖市（Lake Oswego）藝術節，與6月24日落下帷幕。百餘位藝術家的油畫、素描、版畫、水粉畫等近千件作品參加了本屆藝術節公開展。

該藝術節由萊克伍德藝術中心創建，是俄州一項重要的地區性藝術活動，三天期間吸引了約25,000名參觀者。

俄勒岡中國藝術家協會理事湯桂芳、趙漢興、常務理事羅健、副會長陳文仕、會長李鐵等藝術家參加了本年度藝術節的公開展。

公開展上，湯桂芳工筆花鳥畫作品《春燕》獲得了2018年度藝術節藍絲帶獎；羅健寫意山水畫作品《秋池》獲得黃絲帶獎；陳文仕版畫作品《田野》獲得藍絲帶獎；李鐵素描作品《凝視》獲得了本年度藝術節最高榮譽『最佳作品獎』。

羅健、湯桂芳兩位藝術家從事繪畫教學多年，首次參加奧斯威戈湖市藝術節並獲得嘉獎。他們認為，本屆藝術節參展的近千幅作品中，中國書畫占的比例很少，讓美國社會更多地了解和接受中國書畫的藝術風格，我們要做的還很多。

他們表示，近年來，本市一些中、小學大多都開設中國書畫班或課外書畫活動。華人服務中心最近二十年來也曾連續舉辦過中國書畫班，在社區的文化活動中產生積極的影響。學生們都非常喜歡中國畫，有些學員還舉辦過個人畫展，有的已經開班授徒，看到這些我們深感欣慰。

副會長陳文仕為美國油畫家協會會員、美西北版畫家協會新秀級會員，近年來多次參加該藝術節並獲得獎項。其版畫作品早在七十年代就參加了歐洲七國巡迴展。

陳文仕作品力圖在傳統的版畫藝術表現形式上，嘗試融匯油畫和水彩畫的色彩效果，強調畫面意境，推陳出新。他以嫻熟的刀法、豐富的色彩，雕琢、渲染美西地區優美的自然景觀與風土人情。

會長李鐵在本屆藝術節上展出了多幅以印第安部落人物為題材所創作的素描及油畫作品。他的作品注重探索歷史、文化等社會問題，具有鮮明的時代感。獲得『最佳作品獎』的作品《凝視》，以超寫實的手法描繪了一位北方草原上的小姑娘專注凝視的神情，其筆法細膩生動，人物呼之欲。

李鐵另一幅參展油畫作品《雨林中的圖騰》以強烈的色彩對比，表現了藝術家對生態環境的關注。兩幅作品均在本屆藝術節上被鑒賞家收藏。

這是李鐵自2008年首次獲得奧斯威戈湖市藝術節『最佳作品獎』之後，第二次獲得該藝術節的最高獎項。

奧斯威戈湖市藝術節公開展，是面向所有藝術愛好者的藝術作品展。歡迎本地華人藝術家踴躍參加，展示自己的作品，以增加交流與切磋的機會。

詳細信息請登錄奧斯威戈湖市藝術節官方網站：www.lakewood-center.org。（圖片由陳文仕先生提供）