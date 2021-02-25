奧巴馬健康重開接受申請　照顧疫情間需要健保的美國人





（綜合報導）聯邦健康保險市場“Healthcare.gov”在2月1日5日重新開放了一個特殊的註冊期，並將持續到5月中旬，這是拜登總統確保在新冠疫情期間需要保險覆蓋的美國人能夠獲得醫療保健的行動的一部分。

拜登在一份聲明中說：“醫療保健是一種權利，而不是特權——我將盡我所能確保所有美國人都能獲得他們應得的高質量、可負擔的醫療保健。在致命的疫情期間，這一點尤為關鍵，這場疫情已經奪走了50萬多名美國同胞的生命，並且每12名美國人中就有一名以上受到感染，往往對他們的健康造成毀滅性的後果。”

特別註冊期延長至5月15日，需要醫療保險的美國人可以通過“Healthcare.gov”註冊保險。

拜登在1月底簽署了一項行政命令，允許衛生與公眾服務部（HHS）鑒於疫情造成的“特殊情況”，為無保險和保險不足的美國人設立特別註冊期，讓他們通過聯邦健康保險市場尋求獲得保險。總統說：“如果我們相互照應，共同努力擴大覆蓋面，降低成本，確保醫療保健真正成為所有美國人的權利，我們將能夠度過這場危機。”

拜登在2020年總統競選期間發誓要維護和擴大《平價醫療法案》（ Affordable Care Act，即奧巴馬醫保），他在擔任副總統時曾幫助國會通過該法案。除了特殊的註冊期，醫療保險（Medicare）和醫療補助（Medicaid）服務中心週五宣佈，它正在發起一項推廣活動，重點是提高對增加的註冊保險時間的認識，以及那些有資格獲得保險的人可以獲得的援助。

衛生與公眾服務部代理部長諾裏斯·科克倫在一份聲明中說：“拜登總統很清楚：我們需要加強平價醫療法案，讓更多的美國人獲得醫療服務，特別是在這場疫情期間，這進一步表明了擁有正確的保險的重要性。”