奧巴馬健保明年選擇增、保費降

（綜合報導）2020年的「廉價健保」即將開始在2019年11月1日—2019年12月15日，這段 Open Enrollment 時間內註冊，保險才能在 2020年1月1日生效。

雖然特朗普總統自上任以來，一直嘗試廢除有奧巴馬健保之稱的「廉價健保法」，但根據最新公布的2020年計畫，奧巴馬健保不但沒有式微反而愈來愈穩健，除了保費微幅調降外，保險業者也新增了20家。

依照「可負擔健保法案」提供健康保險計畫的各州當中，採用聯邦奧巴馬健保交易所的38州，明年平均保費調降4%，是連續第2年降價。採用healthcare.gov網站計算保費的州當中，6州保費降幅達2位數，但有3州漲幅達2位數。

特朗普政府已經核准12州提出的再保計畫要求，為高成本患者提供保障，同時有助於降低保費。特朗普政府強調再保計畫及其他措施，為個別健保市場帶來穩定性。

但健保專家指出，奧巴馬健保交易市場的穩健發展，是因為保險業者最近幾年提高的保費水準，足以讓交易所出售的健保計畫成為有利可圖的生意。這使得奧巴馬健保推動初期，因為嚴重虧損，或對於可負擔健保法的未來感到不確定而退出交易所的保險業者，又重新返回市場。

根據2020年計畫，聯邦交易所將新增20家保險業者，使得加入奧巴馬健保的保險公司家數達到175家，比2018年的132家多出43家。只有1家保險業者可供選擇的州，從今年的5州降為只剩1州。

奧巴馬健保法支持者抨擊特朗普政府攬功，指出特朗普政府不但將公開投保期間縮短一半，還刪減廣告及協助經費。「對於可負擔健保法的成功，特朗普政府一點兒功勞也沒有」，非營利組織Protect Our Care主席達奇表示。「他們破壞公開投保，持續不斷打擊健保，代表原本應該有更多美國人享有健保。儘管共和黨盡最大努力廢除，但可負擔健保法的成功顯示美國人想要和需要法律提供的可負擔、高品質保險。」

但政府官員也強調，沒有資格領取聯邦補助的投保人，仍然必須負擔高保費。根據2020年規定，年收超過4萬9960美元的個人，以及年收超過10萬3000美元的4口家庭無法獲得補助。今年在聯邦交易所購買保險的投保人，87%獲得補助。

政府官員也指出，在2016-18年間，有250萬人因為收入過高，無法領取補助而退出健保市場。